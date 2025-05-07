快訊

粉紅超跑路線接連跳脫預測 彰化埤頭合興宮今也被放鴿子

離婚2年…46歲電視台監製前夫驟逝 八點檔女星最後一刻陪上救護車

外資4天買超926億元！反一ETF 3天敲進9.2萬張 績優黑馬竄出

緯軟衝刺遊戲與機器人雙引擎 AI占比拚提升至20%

中央社／ 台北7日電

IT服務商緯創軟體董事長暨執行長蕭清志今天表示，今年遊戲產業和機器人應用商機，將成為第二成長曲線；人工智慧（AI）業務也將擴大占比，目標設定為20%，全年營運以穩健成長為主軸。

蕭清志指出，今年底有望看到「情投意合」的併購對象，只是規模不會太大，其他細節無法透露。

緯創軟體今天舉辦法說會，蕭清志表示，在新事業方面，遊戲產業將是策略重點，此產業的客戶規模較小，但人才需求多元、毛利相對高，且具現金流穩定、付款週期短等優勢，將以長期策略合作為目標。

蕭清志說，客戶需求橫跨原畫設計、3D建模、遊戲特效與音效、系統開發、測試與營運等，遊戲產業客戶已有將近20家，以大陸市場為主，而大陸遊戲市場預估2025年用戶將達7億人。

另外，緯創軟體也將探索機器人應用商機，利用公司在新能源汽車與智能控制技術的經驗，發展技術相近的新應用場景，鎖定智能製造、物流等場景，培育新營收動能。

蕭清志指出，今年AI熱潮從技術創新走向企業應用，市場關注企業AI落地、生成式AI、AI資料治理與自動化；緯創軟體將持續參與客戶AI專案，涵蓋AI訓練數據標註、及AI推薦算法等核心領域，拓展生成式AI應用場景，提升服務價值。

去年緯創軟體AI相關營收約占10%以上，今年目標設定提升至20%，將以拓展原有客戶的新業務範圍為主，並且增加新客戶。

AI 機器人 緯創軟體

延伸閱讀

緯軟財報／首季稅後淨利1.1億元 EPS 達1.51元

零壹第1季 EPS 1.52元 雙引擎熱轉

全球最大汽車運輸船 深圳號啟航

大宇資策略入股揚智科技 啟動內容科技雙引擎布局

相關新聞

傳台積電砍供應商報價度關稅風暴 帆宣董座高新明：若有會盡力配合

美國政府即將公布半導體晶片關稅政策，近期傳出台積電要砍供應商報價，協助度過關稅風暴，對此與台積電關係緊密、承接美國亞利桑...

台日半導體科技促進會成立 環球晶徐秀蘭將出任首任理事長

川普政府即將公布對台灣半導體晶片關稅稅率，由經貿單位與台灣半導體業共同推動的「台日半導體科技促進會」，今（7）日正式宣布...

母親節慶祝有詐？趨勢科技指出三大長輩最容易中招地雷

母親節將近，近年生成式AI讓生活更加便利，雖成為陪伴長輩聊天及查詢資訊的好幫手，但也導致犯罪集團用來生成詐騙話術、假網站...

日本三菱與鴻海合作打造電動車並由裕隆生產代工 2026年海外銷售

日本三菱汽車今公布，與鴻華先進簽署合作備忘錄（MOU），雙方將針對由鴻華先進開發的電動車（EV）進行供應及開展進一步的討...

日本三菱汽車與鴻華先進簽 MOU 裕隆代工2026上市

裕隆（2201）集團電動車布局報佳音，日本三菱汽車與鴻華先進簽署了合作備忘錄（MOU），雙方將針對由鴻華先進開發的電動車...

鴻海旗下鴻華先進宣布 將為日本三菱開發與生產電動車

鴻海（2317）旗下鴻華先進-創（2258）宣布，與三菱自動車工業株式会社簽署MOU。鴻華先進將提供設計與製造管理服務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。