遠傳：5G戶滲透率破44% 關稅、匯率影響有限

遠傳今年首季5G月租用戶滲透率逾44%，針對美國對等關稅與新台幣升值，總經理井琪表示，遠傳以國內市場為主，設備供應來自全球，關稅影響有限，但若導致經濟放緩，企業數位轉型預算也可能趨於保守，匯率波動則幾乎沒影響。

遠傳電信今天召開2025年第1季法人說明會，針對關稅議題，井琪表示，電信業主要營運市場在國內，且遠傳大部分設備來自多元化的全球供應商，美國關稅政策對遠傳的直接影響有限；間接影響方面，銷售智慧型手機是遠傳主要業務之一，但消費者購買手機仍取決於品牌忠誠度與需求，例如iPhone擁有大批忠誠果粉，遠傳會密切觀察市場需求。

另外，井琪表示，如果關稅影響加劇導致經濟放緩，也可能讓部分企業對於數位轉型等預算使用更謹慎。

她也表示，近期的匯率波動對遠傳幾乎沒有影響，因為遠傳是內需產業，主要收入為新台幣，以美元進行採購付款的比例非常低。

遠傳受惠與亞太電信合併綜效持續發酵、用戶穩定升級5G，以及個人數位服務、企業智慧資通訊業務營收動能挹注，第1季合併總營收新台幣260.4億元，創下同期歷史新高，合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）年成長率6.6%，達94.8億元，再創單季歷史新高；稅後淨利為32.4億元，同步寫下同期歷史新高，年增10.3%，每股盈餘（EPS）0.9元。

遠傳表示，旗下用戶穩定升級5G，第1季5G月租型用戶滲透率已突破44%，2025年目標朝50%邁進。

展望第2季，遠傳表示，將於年底完成原亞太電信用戶整合，以創新產品服務推升行動服務營收再成長，拓展數位生活服務版圖，深化AI，對內提高自動化流程、優化生產力，對外透過「遠傳智靈」加持，推動智慧資通訊業務成長。