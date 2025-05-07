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5G+AIOT 數發部推動台灣智慧港口產業競爭力

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數發部長黃彥男（中）今天前往高雄港視察5G智慧港口發展成果。記者馬瑞璿／攝影
數發部長黃彥男（中）今天前往高雄港視察5G智慧港口發展成果。記者馬瑞璿／攝影

數發部長黃彥男今（7）日前往高雄港視察5G智慧港口發展成果，透過5G企業專網、AIoT技術整合，推進貨櫃自動化作業發展，展現5G技術從場域試驗邁向產業實用的關鍵進程。

長榮海運近年積極進行數位轉型，不僅在公司內部有一個兩百多人的團隊小組，負責規劃公司轉型所需軟體需求，長榮第七貨櫃中心也與中華電信合作導入5G企業專網，提升貨櫃場自動化營運。

過去，每當貨櫃船靠近港口時，都需要操作員操作橋式起重機，將貨櫃從貨櫃上搬下來。由於橋式起重機高度非常高，操作員上下不易，通常是進入起重機之後，操作員一待就要待4小時，才能從橋式起重機下來。但自從長榮積極進行數位轉型之後，這些操作員再也不用爬上、爬下，只要坐在辦公室，就能遠端操作橋式起重機，讓工作環境變得更友善。

長榮第七貨櫃中心從建置起始時，就規劃建置5G專網，透過5G高速率、低延遲、大連結等特性，實現遠端遙控橋式吊車、即時影像回傳及貨櫃調度系統整合，全面落實自動化作業，大幅提升效率與安全性。這也是台灣首座實際應用5G技術的智慧貨櫃場域，為台灣智慧港口建設立下重要里程碑。

數發部指出，順暢的通訊網路是數位轉型的基礎。數發部持續透過政策引導與資源挹注，促成電信業者與產業端跨域合作，推動5G技術落地應用，強化我國在交通、港口、醫療與製造等場域的產業競爭力與數位韌性。

黃彥男表示，5G應用已從單一試驗場域走向大規模實際部署，未來數發部將加速推動5G、AI、IoT等技術整合應用，打造更多具代表性、可複製推廣的成功場域，協助各產業鏈升級轉型，邁向數位普及的智慧台灣新未來。

5G 重機 長榮海運

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