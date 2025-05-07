台日半導體科技促進會成立 環球晶徐秀蘭將出任首任理事長

川普政府即將公布對台灣半導體晶片關稅稅率，由經貿單位與台灣半導體業共同推動的「台日半導體科技促進會」，今（7）日正式宣布成立。據調查，目前已有50多家半導體業者提出入會申請，並傳出由環球晶董事長徐秀蘭出任第一屆理事長。

「台日半導體科技促進會」成立，起源於全球科技產業發展快速變遷，台灣與日本作為半導體領域重要夥伴，為加強兩國半導體產業的交流與合作，促進雙方在科技領域的互惠發展，由前駐日大使、現任總統府資政謝長廷秉持賴清德總統「與民主友好夥伴共建強韌民主供應鏈」發起成立，不但獲得日方高層支持，也吸引兩國產業界的響應及支持。包括環球晶圓、漢民科技、崇越科技、旺宏電子、瑞昱半導體等數十家科技廠商，及數十位產學研學者專家先進皆列名發起人。

謝長廷致詞表示，台灣跟日本半導體話題不絕於耳，但只有講不會改變事情，面對美國總統川普的關稅政策，也促成大家必須有個平台，可以迅速凝聚業者需求反映給台灣政府，也可以直接跟日本組織交流，因此擔任發起人。

經濟部今日也專程蒞臨與會，雖然很多媒體衝著他在自家集團經營的餐廳宴請美國在台協成員，遭質疑圖利、公私不分，要他說清楚講明白。但郭強調一切費用都由他個人掏腰包，並強調說他坦蕩蕩也不求官，只認為受了國家栽培，有機會為國家做點事，剛好在目前的這個情況可以發揮的地方，就是盡力而為。

對於「台日半導體科技促進會」成立，郭智輝說，當前國際政經局勢快速變化，以往以自由貿易為效率導向的跨國供應鏈架構，因為各國逐漸重視安全與韌性而面臨重組；台灣在晶圓代工、封裝測試、AI硬體等領域具備全球領先的優勢，日本則在材料、設備與基礎科學研究實力堅強，這種產業互補與合作的默契，使台日有條件在供應鏈重組之際，不僅能維持效率與品質，更具備高度彈性與應變的能力。

據調查，「台日半導體科技促進會」宣布成立後，將正式提送成立申請，預定今年7月前完成申請設立程序，並在7、8月間舉行第一次成立大會並推選理監事。目前已有50多家半導體相關廠商提出入會申請，包括環球晶、漢民科技、崇越科技、旺宏電子、瑞昱半導體等數十家科技廠商，及數十位產學研學者專家先進皆列名發起人，預料將推選環球晶董事長徐秀蘭出任第一任理事長。