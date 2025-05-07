震旦旗下通業技研 推3D製造整合方案

根據國際研究機構預測，至2025年全球塑料3D列印與手持3D掃描市場總值將突破150億美元，其中塑料3D列印與手持3D掃描分別以22%與18%年複合成長率擴張。震旦集團旗下通業技研，近日於「AMPA 國際汽配展」與「台南自動化機械暨智慧製造展」中，攜手三大國際品牌「Creaform」、「Stratasys」與「Nikon SLM Solutions」，發表橫跨3D掃描、設計、塑料與金屬列印的一站式「3D製造整合方案」，協助企業升級研發與生產流程，拓展汽車、航太與高端工業製造等應用版圖。

通業技研本次發表的一站式「3D製造整合方案」具三大亮點技術，分別為「Creaform手持式3D掃描器」、「Stratasys ToughOne 高韌性材料」、「Nikon SLM金屬列印技術」，整合三大領導品牌的技術與設備，提供企業從掃描、建模、設計開發到終端塑料、金屬列印製造的流程支援，全面升級智慧製造競爭力。

掃描設備採用的「Creaform手持式3D掃描器」，多機型適用於精密掃描、逆向建模與設計優化，尤其在汽車售後與大型車體掃描方面表現卓越。另可結合協作型機械手臂進行線上自動化檢測，取代傳統人力作業，可即時取得高精度量測資訊。並支援高反光物件免噴粉掃描、自動路徑教導、快速工件切換與3D檢測報告自動輸出，實測可將檢測時間縮短達40%，大幅提升品管效率，實現即時產線回饋與修正。

塑料列印採用「Stratasys PolyJet ToughOne高韌性材料」支援鑽孔、銑削和自攻螺絲等後加工，並兼具高精度與擬真外觀，搭配PolyJet J8高階全彩3D列印，可從設計打樣延伸至功能性零件生產，提升製程整合效率，取代傳統製程，有效縮短開發周期、降低成本並加速上市，全面提升產品回報效益。面對塑料3D列印市場的高速成長（2023-2030年CAGR達25.1%），通業技研以Stratasys白金級合作夥伴身份，助企業快速布局多元應用場域，掌握市場契機。

金屬列印方面，面對工業製造對高性能零件的日益嚴苛需求，通業技研與金屬3D列印品牌「Nikon SLM Solutions」合作，推出先進SLM（選擇性雷射熔融）系統，採用多雷射高速列印技術，實現高速精密製造，適用於高溫合金件、賽車與航太輕量結構需求，協助企業從原型開發邁向批量生產，降低材料浪費，推動高強度與低碳製程。

通業技研本次整合三大領導品牌的技術與設備，結合自身軟硬體整合能力與在地服務網絡，致力於縮短產品上市時程、提升彈性生產能力與零件可靠性。未來將持續引進國際先進設備與材料，提供跨產業、跨流程的整合型3D解決方案。