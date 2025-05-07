母親節慶祝有詐？趨勢科技指出三大長輩最容易中招地雷

母親節將近，近年生成式AI讓生活更加便利，雖成為陪伴長輩聊天及查詢資訊的好幫手，但也導致犯罪集團用來生成詐騙話術、假網站，導致裝置運行速度變慢、個資外洩、財務損失，也可能無意間成為網路攻擊幫兇，導致親友一起受害，讓不少民眾擔心家中長輩被騙。全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技整理三大長輩最常遇到的網路風險與應對方式，呼籲民眾應多加留心長輩的上網安全、升級數位防護罩。

趨勢科技指出，首先是網購趨勢逐年增，但刷卡當下可能中計。2024年網購交易簽帳金額高達1.8兆元，但當愈來愈多消費模式轉向線上，長輩可能在面對繁複的交易程序時，不小心落入駭客設下的陷阱。趨勢科技提醒，除了開啟交易即時通知以隨時監控帳號狀況，刷卡時切勿使用公共Wi-Fi輸入交易資訊避免駭客攔截重要個資，趨勢科技產品也提出「安心Pay」功能，提供多重線上交易防護，即時阻擋以竊取帳密或信用卡資料的惡意攻擊。

第二種地雷是「超值優惠」吸引長輩點閱，透過社群平台或信件提供假的優惠廣告，以「超值促銷、限時限量」等文案誘騙民眾點入釣魚連結以竊取個資或誘導付款。趨勢科技調查指出，有一半以上民眾擔心家人成為不肖分子在節日前後的鎖定的目標。趨勢科技指出，除了網購時務必認明官方平台，家人間也應相互交流如何辨識可疑網站的特徵，如：網站只有一頁，平台僅販售極少項商品，售價低於市場行情，網站未提供公司名稱、地址、統編等資訊，也要利用資安軟體防駭功能過濾有詐網頁。

第三是社群帳號「被盜」導致個資外洩，應定期協助長輩檢查登入裝置、使用高強度密碼，並提醒長輩收到陌生連結需時時保持警覺心，切勿輕易點入及同意授權，也要啟動「社群帳號盜用警示」監測可疑行為，或進行緊急補救、防範受害範圍加劇。