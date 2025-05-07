快訊

川普又有重大消息？美媒爆：將幫波斯灣改名「阿拉伯灣」

57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂畫面曝光

台達電：碳有價時代來臨 碳費快做就對了

中央社／ 台北7日電

台達電永續長周志宏今天出席「Taiwan Next 前瞻國家智庫」成立大會，暢談台灣的ESG挑戰，他表示，碳有價時代來臨，大家看到金額，才會更有感，更有動機節能減碳，因此碳費不管收多少，趕快做就對了。

周志宏今天表示，包括歐盟的碳邊境調整機制（CBAM），以及台灣的碳費制度都將陸續實施，碳有價時代已經來臨，企業必須趕快適應這個新的環境。

他認為，不管收多少錢，碳費機制一定要趕快啟動，收了之後就會知道後面還有多少事要做。大家看到金額，就有成本概念，知道哪裡該省，哪裡可以節能減碳，決策者也比較容易下決策。

他舉台達電推動企業內部碳定價的經驗為例，台達電從2014年就嘗試導入內部碳定價機制，起初從最大生產基地中國廠開始，每噸碳定價人民幣20元，到2017年台達電集團在全球全面實施內部碳定價，每噸碳價格提升到50美元，2021年再進一步上調到每噸碳300美元。

周志宏說，台達電實施內部碳定價，每年可收到的內部碳費基金高達新台幣數十億元，但收錢不是重點，重點是要用掉，目的是希望能真正達到節能減碳的效果。

台達電把收到的內部碳費基金，投資運用在能資源管理、低碳創新、再生能源開發等方面，助力推廣減碳行動，形成企業減碳的正向循環。他強調，這些減碳效益不是只有1年，而是會每年持續發生，因此愈早做愈好。

台達電 新台幣 減碳

延伸閱讀

逆勢收高電子股 聚光

台達電出貨熱 大摩喊440元

全民權證／台達電 兩檔帶勁

大摩看電源供應器首選台達電 評等「優於大盤」

相關新聞

日本三菱與鴻海合作打造電動車並由裕隆生產代工 2026年海外銷售

日本三菱汽車今公布，與鴻華先進簽署合作備忘錄（MOU），雙方將針對由鴻華先進開發的電動車（EV）進行供應及開展進一步的討...

日本三菱汽車與鴻華先進簽 MOU 裕隆代工2026上市

裕隆（2201）集團電動車布局報佳音，日本三菱汽車與鴻華先進簽署了合作備忘錄（MOU），雙方將針對由鴻華先進開發的電動車...

鴻海旗下鴻華先進宣布 將為日本三菱開發與生產電動車

鴻海（2317）旗下鴻華先進-創（2258）宣布，與三菱自動車工業株式会社簽署MOU。鴻華先進將提供設計與製造管理服務，...

反擊外資股東指控 可成公司派再發聲明稿

金屬機殼場可成（2474）針對外資股東7日廣告刊登內容再次發出聲明稿反擊，以下為聲明稿全文：

日本三菱與鴻華先進簽 MOU 新款車將外銷紐澳

日本三菱汽車7日發布新聞，日本三菱汽車與鴻華先進簽署了合作備忘錄（MOU），雙方將針對由鴻華先進-創（2258）開發的電...

緯創馮志強：未來「會 AI 的人」將取代「不會 AI 的人」

代工大廠緯創（3231）資訊副總經理馮志強7日表示，AI的技術是日新月異，「雖然我們不覺得『AI會取代人類』，但我們認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。