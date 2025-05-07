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台灣大用AI助力綠色交通 4大功能助車隊邁向智慧化

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數發部部長黃彥男（中）、次長林宜敬（右二）今日前往高雄視察，並與台灣大技術長揭朝華（左一）、個人用戶事業商務長林東閔（右一）、企業服務事業商務長朱曉幸（左二）。記者馬瑞璿／攝影
數發部部長黃彥男（中）、次長林宜敬（右二）今日前往高雄視察，並與台灣大技術長揭朝華（左一）、個人用戶事業商務長林東閔（右一）、企業服務事業商務長朱曉幸（左二）。記者馬瑞璿／攝影

台灣大今（7）日於高雄展示「Taiwan Mobility」5G AIoT車聯網應用成果，結合影像車機資訊、電子圍籬告警、AI（人工智慧）預測油耗及風險辨識功能，協助物流業、運輸業、倉儲業、租車業等具車隊管理需求的企業，加速邁向智慧化營運。

數發部部長黃彥男、次長林宜敬今日前往高雄視察，並與台灣大技術長揭朝華、個人用戶事業商務長林東閔、企業服務事業商務長朱曉幸、法規暨同業關係副總陳嘉琪深入交流。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，平台化、數據化、永續化是未來車聯網與智慧交通發展的三大主軸。台灣大落實Telco+Tech策略，攜手車聯網數據應用、車載語音、電動車與新能源等汽車產業鏈多方夥伴，包含創星物聯、賽輪思等，持續深化5G車聯網生態圈布局，結合AIoT、雲端與車用平台，打造企業易於部署、靈活管理的一站式車聯網解決方案。

朱曉幸指出，2024年台灣大車聯網整體服務營收年增幅高達95%，顯示企業客戶對多元應用場景的需求提升，台灣大持續深化與產業夥伴的協作，協助企業降本增效、AI即刻升級，並以創新科技驅動產業升級，攜手產業鏈共創智慧移動新未來。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大發展「Taiwan Mobility」戰略，以用戶為核心，從推出MyCharge充電服務、車隊管理，到AI娛樂與車內通訊，深度整合聯網、內容與充電三大核心，與智慧移動領域夥伴USPACE、WeMo Scooter合作，打造一套以人為本、場景驅動的智慧移動體驗。

台灣大攜手創星物聯打造「車隊大管家Plus」應用，協助物流業、運輸業、倉儲業、租車業等具管理車隊需求的產業，以更快速、精準的方式掌握車輛動態與駕駛行為。

不僅可以透過「影像車機資訊蒐集」功能，進行車輛即時串流影像監控，當事故發生時，支援多車同步監控、超速、怠速、失聯等異常通報，並即時將事故影片回傳至雲端備份，留存影像供隨時回放查看；「電子圍籬告警」，協助企業高效管理大規模車隊，實現人、車、平台全面智慧管理；「AI進行油耗預測」則可減少碳排放與燃油消耗，促進綠色運輸，並藉由「AI辨識風險」，降低交通事故，保障駕駛與公眾安全。

AI 台灣大 車聯網

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