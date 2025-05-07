富邦媒攜手Meta 推出「momo聯播網」加速RMN版圖升級

富邦媒（8454）旗下智慧廣告平台momo Ads 7日正式推出全新廣告產品「momo聯播網」，攜手全球數位廣告巨頭Meta，打造台灣首個整合電商與社群的智慧廣告聯播平台。透過這項合作，品牌商家可一鍵開啟跨平台投放，廣告內容不僅於momo購物網站曝光，同步觸及Meta旗下Facebook與Instagram，實現「站內＋站外」的整合式廣告版位投遞，大幅簡化操作流程，讓廣告主一次設定、即刻上線、全域曝光。

momo聯播網透過與Meta的數據整合，能即時分析消費者行為與購買意圖，自動將廣告推送給最具轉換潛力的目標受眾。品牌商家只需設定廣告內容，系統便能自動匹配最佳版位，免除繁瑣手動調整，讓投放更高效、資源運用更精準。封測期間已驗證其卓越效益：整體訂單成長29%，曝光與點擊成本平均降低近五成，操作時間縮短2至4倍。未來momo亦將開放更多自有行為數據應用，進一步強化重定向功能，協助品牌建構更完整的導流轉換策略。