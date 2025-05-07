數發部促進5G垂直應用落地 高雄展現智慧港口新成果

為加速推動新型態5G應用服務，實現智慧城市與數位經濟發展目標，數位發展部7日前往高雄市區及高雄港實地視察5G創新垂直應用於智慧交通與智慧港口領域的發展成果。透過現場展示，見證5G企業專網、AIoT技術整合，以及自動化貨櫃作業、車隊管理與電動車充電服務等多元應用情境，展現5G技術從場域試驗邁向產業實用的關鍵進程。

數發部指出，順暢的通訊網路是數位轉型的基礎。數發部持續透過政策引導與資源挹注，促成電信業者與產業端跨域合作，推動5G技術落地應用，強化我國在交通、港口、醫療與製造等場域的產業競爭力與數位韌性。

數發部表示，首先來到由台灣大（3045）建置的「Taiwan Mobility」車聯網應用場域。該場域結合5G與AIoT技術，打造智慧車隊管理與電動車充電整合服務。現場展示的「車隊大管家Plus」平台，能即時分析車輛行駛數據，進行異常預警與風險管理；「MyCharge」一站式充電服務則整合智慧充電樁、即時監控與雲端客服，提升使用者充電體驗，展現智慧交通與移動服務領域的創新實踐，並呼應智慧城市與淨零轉型的政策成果。

隨後，數發部團隊前往高雄港，參訪中華電（2412）建置的長榮第七貨櫃中心。該中心導入5G企業專網，成功應用於貨櫃場自動化營運。透過5G高速率、低延遲、大連結等特性，實現遠端遙控橋式吊車、即時影像回傳及貨櫃調度系統整合，全面落實自動化作業，大幅提升效率與安全性。這也是臺灣首座實際應用5G技術的智慧貨櫃場域，為我國智慧港口建設立下重要里程碑。

黃彥男表示，5G應用已從單一試驗場域走向大規模實際部署，未來數發部將加速推動5G、AI、IoT等技術整合應用，打造更多具代表性、可複製推廣的成功場域，協助各產業鏈升級轉型，邁向數位普及的智慧臺灣新未來。

數發部強調，台灣大哥大的「Taiwan Mobility」與中華電信5G智慧港口應用，皆為產官學研攜手合作推動數位轉型的典範，顯示5G已從實驗走向實用。數發部將持續優化頻率使用費機制、鬆綁相關法規，鼓勵更多跨域應用發展，實踐「科技為民所用，產業共同成長」的數位發展願景。