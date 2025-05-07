洪進揚續任群創董座 穩步推動面板暨半導體雙主軸

群創光電（3481）7 日召開114年股東會，會中選出九席董事（含五席獨立董事）。並於股東會後召開董事會，董事會決議通過由洪進揚先生續任董事長暨執行長職務。

群創股東常會承認通過多項重要議案，包括每股配發現金股利新台幣１元及子公司CarUX海外證券市場掛牌等。董事長洪進揚於會中表示，114年度為群創「666規劃藍圖」邁入第二階段「突圍轉型」的關鍵一年，公司積極推動營運架構優化、資源重整，並拓展AI Vision應用與多場域技術布局，致力於從傳統顯示製造轉型為智慧平台與永續創新企業。