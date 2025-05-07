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遠傳5G遠距診療深入高雄茂林 AI輔助眼底病變診斷

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）近年以5G網路以及資通訊技術自主開發的「5G遠距診療平台」，已涵蓋所有衛福部認定的山地離島地區衛生所，並延伸運用於緊急救護、居家長照、健康諮詢等場域，服務已遍及全國15個縣市、56個鄉鎮，超過6.7萬人次。5G遠距診療更深入高雄茂林偏鄉，以AI輔助眼底病變診斷。　

為強化偏鄉數位服務與5G垂直場域應用，數位發展部6日由部長黃彥男率隊前往高雄茂林公立日照中心，是全國首家原民區衛生所附設日照中心，視察由遠傳電信協助建置的5G遠距診療及健康照護服務，遠傳由網路技術副總盧祖耀代表出席，共同響應國家數位發展政策，以科技弭平城鄉數位落差、提升偏鄉地區醫療服務，並促進數位技術在醫療領域的創新應用。

遠傳表示，運用兼顧涵蓋、環保和安全的5G網路以及資通訊技術自主開發的「5G遠距診療平台」，已涵蓋所有衛福部認定的山地離島地區衛生所，並延伸運用於緊急救護、居家長照、健康諮詢等場域，服務已遍及全國15個縣市、56個鄉鎮，超過6.7萬人次。透過5G網路的低延遲、高頻寬特性，以網路取代馬路，讓偏鄉地區的居民透過多方遠距專科會診，可以享受到與教學醫院相同的高品質醫療服務，也免去城鄉往返的不便。

隨著法規新制上路，遠傳2024年7月推出視訊門診，已有超過160家醫療院所申請，超過300間虛擬診間陸續開診，並投入在宅急症照護計畫，將醫療照護資源送進長照機構與居家場域。

據衛福部統計，糖尿病患者有很高的視網膜病變風險，但透過早期檢查早期治療，可減少50％失明機率。為提升對偏鄉高齡長者與亞健康族群的照護，遠傳在高雄茂林日照中心導入視網膜病變的AI防治機制，透過5G遠距專科會診結合眼底鏡，線上即時以AI輔助分析眼底醫療影像，進行視網膜病變快篩分級，以及輔助病徵位置判讀應用，加速醫師診斷流程，更協助患者提早發現與治療。

響應政府推動次世代數位醫療，遠傳「5G遠距診療平台」以HL7 FHIR規範為基礎，支持跨機構/跨界服務整合，打造連續式醫療照護服務，並支持AI數位智能應用，強化臨床作業效率，提升醫療照護品質，也提供即時數據分析和建議，輔助醫師判讀與診斷，大幅提升遠距診療的效率和準確性。遠傳將持續透過公私協力，為偏鄉找出強韌的智慧醫療新解方，並推動基層醫療數位轉型，以因應超高齡社會的挑戰，落實賴清德總統「健康台灣」願景。

5G 偏鄉 遠傳電信

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