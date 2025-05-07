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仁寶攜手國科會 加速推動量子運算應用

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

仁寶（2324）跨入量子運算布局，7日宣布，其研發的量子啟發運算服務Compal GPU Annealer獲國科會補助，由國立成功大學執行的數位退火研發推動計畫採用，將攜手量子國家隊，加速研究開發量子啟發運算應用，並幫助生醫產業在藥物開發，及半導體產業在生產最佳化上，實現大規模落地應用。

仁寶與量子國家隊已開始在不同領域合作研究量子啟發運算應用。仁寶指出，在生醫領域，Compal GPU Annealer能加速化合物分子作用分析計算，精準預測篩選候選化合物，有效提升化合物實驗成功率。

在半導體產業方面，仁寶說明，該產品能解決包含光罩設計與製程優化等最佳化問題，這些技術能顯著提升半導體製造效率。

仁寶執行副總彭聖華強調，Compal GPU Annealer運算服務獲量子國家隊合作採用，將有助推動台灣在量子計算領域的技術創新，並促進產業的應用與發展，未來將持續深耕量子計算技術的研究與應用，為台灣科技進步貢獻更多力量。

仁寶指出，Compal GPU Annealer是一款前沿的量子啟發運算產品，利用GPU加速運算，旨在解決傳統計算無法高效處理的複雜問題。該產品在多個領域具有廣泛的應用前景，包括金融投資、製造業管理、及生醫科技等。

GPU 仁寶 半導體

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