日本三菱與鴻海合作打造電動車並由裕隆生產代工 2026年海外銷售

日本三菱汽車今公布，與鴻華先進簽署合作備忘錄（MOU），雙方將針對由鴻華先進開發的電動車（EV）進行供應及開展進一步的討論。此款供應給日本三菱汽車的OEM電動車型，將由裕隆與鴻海合資的鴻華先進負責開發，並由裕隆汽車三義工廠負責生產，計劃於2026年下半年在大洋洲地區（澳洲與紐西蘭）上市。

裕隆集團表示，作為台灣唯一有自主研發能力的國產汽車集團，持續推動多角化策略，打造開放多元化價值鏈平台，以策略合作自主研發、導入在地生產、提昇自製率、整車進口等多元方式，為國產車產業創新發展與與國際接軌的機會。

裕隆集團具備汽車製造生產能力，除了生產自主研發車型外，也長期為日產、三菱代工生產，達國際汽車製造水準。裕隆表示，日本三菱是裕隆長期合作夥伴，也是這次成功爭取到日本三菱汽車OEM電動車型委由裕隆汽車三義廠生產的重要關鍵，為台灣汽車打開國際市場機會。

裕隆指出，這次合作案中，透過裕隆與鴻海合資的鴻華先進以CDMS商業模式，以開放平台爭取國際車廠客戶，裕隆汽車則受鴻華先進委託代工生產電動車型，目前裕隆汽車三義工廠持續量產n7電動車，也同步著手籌設Model B新車型生產線，Model B台灣向左駕以及海外向右駕車型將由裕隆汽車在台灣生產。

裕隆表次，汽車事業策略採多元開放化發展，持續投入新能源車型布局，除了自主品牌納智捷LUXGEN的同時，日本三菱將採用鴻華先進開發與生產電動車，也將台灣自主研發電動車打入全球市場，裕隆代工製造走向國際，對於台灣自主研發與造車工藝在電動車時代具備走向國際的水準，具指標意義。