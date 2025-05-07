鴻海旗下鴻華先進宣布 將為日本三菱開發與生產電動車

鴻海（2317）旗下鴻華先進-創（2258）宣布，與三菱自動車工業株式会社簽署MOU。鴻華先進將提供設計與製造管理服務，該車型預計於2026年下半投入澳洲及紐西蘭市場。

談及雙方的合作，三菱汽車表示，鴻華先進的電動車解決方案具備優異的駕駛性能及資訊娛樂系統，非常適合澳洲、紐西蘭等市場。

鴻華先進表示，秉持劉揚偉董事長所提「分享、合作、共榮」理念，透過有效運用平台化及模組化的零組件，來加速電動車的開發時程，很高興能夠參與三菱汽車的電動車開發，期望雙方的合作能夠相輔相成，共同拓展全球市場。