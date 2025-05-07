反擊外資股東指控 可成公司派再發聲明稿

金屬機殼場可成（2474）針對外資股東7日廣告刊登內容再次發出聲明稿反擊，以下為聲明稿全文：

可成科技股份有限公司（股票代號：2474，以下簡稱「本公司」）針對7日外資股東，瓦山塔主基金與寶塔街所刊登之廣告內容，涉及不實或誤導性指控，嚴正聲明如下：

1. 關於該外資股東身分適法性部分

近期媒體對該外資股東是否為「假外資、真中資」，及如何取得委託書有所質疑，主管機關已積極介入調查。對此，本公司支持政府依法查核，盼該股東能回應外界籲求遵守我國法令，承諾絕不違法收購委託書、絕不違法取得股東個資，以符誠信。

2.本公司經營團隊績效公開透明，董事會運作廉潔自律

2010年至2024年間，本公司管理團隊累計創造稅前盈餘逾新台幣3,345億元，依公司章程規定，董事酬金最高可提列金額為33.45億元，惟15年來全體董事只支領共2.13億元，僅為法定可領取金額之十六分之一，可證明本公司經營團隊以股東利益至上之理念與實際作為。

3.關於本公司股東股權結構與資訊揭露

本公司董事及主要股東之持股均依法依規申報，並經主管機關審核通過。該外資股東不應基於推測任意指摘，否則應對其言論負責。

4. 該1%外資股東並無積極與本公司溝通或提出治理相關建言

該外資股東近幾年來與本公司發言系統僅就一般性財務業務事項提出詢問，未提出任何具體治理建議，並無所謂「持續」實質溝通可言，反而片面對外頻繁針對本公司治理運作恣意指摘，甚至假藉股東行動主義之名，以空洞口號，操弄媒體聲量，混淆視聽，令人遺憾。

5.本公司恪遵公司治理原則，對所有股東一視同仁

本公司對股東會事宜嚴格遵守法令，於此再次呼籲全體股東：若遇有人意圖「價購委託書」，請勿接受，並踴躍向主管機關檢舉，共同維護市場公平與公司治理品質。

本公司將持續專注營運與轉型發展，秉持對全體股東負責的態度，落實法治精神、健全治理架構，並竭力維護公司聲譽與股東權益。我們呼籲市場各方基於事實，理性討論，避免不實訊息與片面動機影響正常經營秩序。