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日本三菱汽車與鴻華先進 簽署合作備忘錄

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

日本三菱汽車與鴻華先進-創（2258）簽署了合作備忘錄（MOU），雙方將針對由鴻華先進開發的電動車（EV）進行供應及開展進一步的討論。此款供應給日本三菱汽車的OEM電動車型，將由裕隆與鴻海合資的鴻華先進負責開發，並由裕隆汽車（2201）負責生產，計劃於2026年下半年在大洋洲地區（澳洲與紐西蘭）上市。

這款車型是去年三菱汽車公布2023～2030年澳洲產品計畫中的一部分，具有優異的電動駕駛性能及先進的資訊娛樂系統，極為適合大洋洲市場。基於此次MOU，三菱汽車與鴻華先進將持續展開討論，以簽訂最終正式協議為目標。

日本三菱汽車正積極推進電動新車型的環保計畫，包括升級插電式油電混合車（PHEV）Outlander，並將非常受東南亞市場歡迎的Xpander與Xforce新增油電混合動力車型。除了此次與鴻海集團（2317）的合作外，三菱汽車亦計劃透過聯盟夥伴的優勢，如接受在歐洲雷諾集團（Renault Group）OEM的車型、在北美日產汽車（Nissan Motor）等OEM的車型，進一步擴大電動化產品。此外，三菱汽車也正在考慮與全球聯盟夥伴（包括大洋洲地區）擴大合作，以加速實現碳中和的目標。

三菱 日本 鴻華先進

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