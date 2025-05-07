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帆宣第1季每股純益4.41元創新高 在手訂單650億元

中央社／ 新竹7日電

高科技產業廠務及製程系統規劃整合服務廠帆宣第1季歸屬母公司淨利新台幣8.88億元，創下歷史新高，每股純益4.41元。在客戶美國新案挹注下，帆宣統計，在手訂單金額攀高至650億元，將挹注營運表現。

帆宣第1季財報出爐，首季營收132.6億元，季減11.88%；受惠產品組合優化，第1季毛利率達11.02%，較2024年第4季拉升0.67個百分點，加上業外收益挹注，第1季歸屬母公司淨利達8.88億元，季增1.2倍，每股純益4.41元。

在客戶美國新案挹注下，帆宣統計，目前在手訂單金額攀高至650億元，預期第2季營運表現將維持與第1季相當水準。

帆宣今年營收可望延續成長趨勢，將再創歷史新高；在產品組合優化效益顯現下，毛利率將落在11%至12%水準。

帆宣 美國

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