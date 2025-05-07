緯創馮志強：未來「會 AI 的人」將取代「不會 AI 的人」

代工大廠緯創（3231）資訊副總經理馮志強7日表示，AI的技術是日新月異，「雖然我們不覺得『AI會取代人類』，但我們認為未來『會AI的人將取代不會AI的人』，事實上，過去2、3年以來，團隊在AI方面累積的效益，已經超過了新台幣40億元以上，而這個成果不管是經營團隊，還是旗下所有的員工，都有很深刻的感受」。展望未來，馮志強認為，世界的變化非常快速，對於當下環境面臨的挑戰，「是最好的機會，也是最好的挑戰」，並看好市場將持續擴大。

軟體供應商思愛普（SAP）7日舉辦「SAP NOW AI Tour Taiwan」，並邀請與之合作的供應鏈夥伴現身齊聚，而緯創資訊副總經理馮志強，作為集團內部資訊及數位轉型領域的負責主管，也獲邀出席、登台開講，親自分享緯創在數位轉型與人工智慧（AI）發展的歷程。馮志強坦言，緯創在數位轉型上的起步較早，自2017年正式投入布局，在這條路上也是幾經摸索，才逐步確立方向，而目前團隊已取得了顯著的成果，包括兩座世界燈塔工廠的獎項和多項領域獎項。

馮志強分享，緯創集團在「數位轉型」的過程可分為三個階段。第一階段從2017年到2020年，重點在於學習與適應；第二階段在2021年至2024年間，則開始了數位技術的實質應用和優化，導入現代化的系統，以提升業務效率。第三階段將從2024年開始，計畫擴大AI技術的應用，並持續探索新的商業機會。