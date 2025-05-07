快訊

解凍第一炮！文化部預算49案34億 今「全數解凍」

赴歐旅客崩潰！印巴開戰空域封鎖亂航班 台人機場卡關：免稅品還得退

昔當法官造假被翻出 李進勇嗆藍委：無助掩飾你們組織性犯罪

群創股東會通過配每股配發1元 順利完成董事改選

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

2025年第一家科技大廠股東會，7日由群創光電（3481）先登場。會中承認盈餘分配案，每股配發0.75元之外，並通過以資本公積發放現金，每股配發0.25元；共計每股將發給1元。

群創股東會亦通過子公司CarUX Holding Limited擬赴美申請上市掛牌交易案；以及進行九席董事全面改選案。

群創指出，子公司CarUX 是申請美國納斯達克證券交易所（NASDAQ）或紐約證券交易所（NYSE）上市掛牌，尚待研議。赴美上市的考量，是為集團深化與拓展集團智慧座艙視覺解決方案領域業務。

群創表示， 在財務方面，CarUX申請海外證券市場掛牌，將可募集與充實營運所需資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才，推進更具競爭力的產品，助益群創集團營收及績效，提高股東權益。另外， CarUX海外證券市場申請掛牌未涉及處分群創間接持有之CarUX股份，不會使群創產生相關損益，且對集團、群創及CarUX具有正面效益。

群創說明指出，CarUX於海外證券市場申請掛牌後，集團的智慧座艙視覺解決方案仍將維持由CarUX獨立經營，群創將持續透過全資控股的Innolux Hong Kong Holding Limited持有CarUX多數股權， 不會影響群創對CarUX實質控制。未來CarUX海外上市掛牌預計發行新股股數約不低於CarUX這次發行後總股本比例10%， 群創對CarUX持股比例將因此降低8.59%以上。

美國 群創 股東會

延伸閱讀

面板市況不妙？挪威主權基金、新加坡政府基金、鴻海同步出脫群創股

友達、群創 四檔閃金光

群創搶智慧移動新商機

友達、群創、彩晶營收升溫

相關新聞

緯創馮志強：未來「會 AI 的人」將取代「不會 AI 的人」

代工大廠緯創（3231）資訊副總經理馮志強7日表示，AI的技術是日新月異，「雖然我們不覺得『AI會取代人類』，但我們認為...

日本三菱與鴻華先進簽 MOU 新款車將外銷紐澳

日本三菱汽車7日發布新聞，日本三菱汽車與鴻華先進簽署了合作備忘錄（MOU），雙方將針對由鴻華先進-創（2258）開發的電...

國科會補助退火計畫與仁寶合作 加速開發量子啟發運算

國科會補助成功大學副教授舒宇宸的「數位退火研發推動計畫」，近日與仁寶電腦合作，使用仁寶的GPU驅動的加速運算應用產品，探...

新台幣急升 PCB台廠：勢必波及第2季獲利

新台幣兌美元匯率近期急升，不利以出口導向的電子產業，印刷電路板（PCB）台廠業者表示，日常收付現金高達7成以美元計價，由...

跨界餐酒館 華碩 ROG x NINJA Taipei 快閃店搶先體驗

華碩（2357）旗下ROG玩家共和國宣布推出全新電競周邊，除承襲旗下產品一貫的剽悍性能，另採用有別以往的超質感白、銀雙色...

印巴衝突升溫 無人機台鏈獲急單

印巴衝突持續升溫，供應鏈業者傳出，國際軍事採購業者已向台灣無人機供應鏈提出急單需求，規模數千架，將採購自殺型無人機，且不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。