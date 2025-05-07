國科會補助退火計畫與仁寶合作 加速開發量子啟發運算

國科會補助成功大學副教授舒宇宸的「數位退火研發推動計畫」，近日與仁寶電腦合作，使用仁寶的GPU驅動的加速運算應用產品，探討如何透過平行處理達到更高效能的退火運算，共同加速開發量子啟發運算的實務應用。國科會表示，盼能透過與業界的密切合作，量子啟發運算將不再僅停留於理論層面，而是實際走入市場、創造經濟價值。

國科會說，雖然量子電腦因其量子位元具指數性成長運算能力的優勢，被認為可有效處理最佳化問題，但在量子電腦運算技術成熟前，仍須產學界開發硬體技術，或在現有高速運算電腦主機中發展軟體技術。「退火技術」以模擬量子運算來挑戰此類最佳化問題。退火技術的原理靈感來自物理中的「退火」，指的是金屬在加熱後緩慢冷卻，最終可形成穩定的結晶結構。

不同於傳統電腦靠一一嘗試找答案的運算方式，國科會說，退火運算利用硬體或軟體計算方式模擬量子運算的方式從大量的可能解答中收斂，找到最理想的解答，以大幅提升解題效率，因此特別適用於傳統電腦運算中難以處理的大規模複雜最佳化問題。

國科會說，舒宇宸所領導的數位退火研發推動計畫，就是採用不同的退火技術來進行推廣、研究、驗證及開發應用，例如組合優化問題、排班問題、大型實驗設計生成、藥物分子設計、光學微影技術的反向光罩設計及MicroLED製程優化等等。

國科會說，此次團隊與仁寶電腦啟動合作，將使用仁寶電腦的GPU驅動的加速運算應用產品來探討在GPU上如何透過平行處理達到更高效能的退火運算，並在不同領域與仁寶合作研究量子啟發運算應用。

國科會表示，政府長期看重量子運算科技的戰略地位，特別是在量子演算法與軟體開發等關鍵技術方面，已納入國家科技發展計畫之中。目前先進國家皆加速發展量子電腦硬體，相應的軟體技術與演算法的推進亦非常重要，未來也將鼓勵更多學研單位與業界攜手共同研發量子軟硬體關鍵技術。