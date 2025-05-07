新台幣急升 PCB台廠：勢必波及第2季獲利

新台幣兌美元匯率近期急升，不利以出口導向的電子產業，印刷電路板（PCB）台廠業者表示，日常收付現金高達7成以美元計價，由於匯率波動太快，企業很難及時應對，預估第2季獲利會受到壓力。

受惠AI浪潮，台灣PCB產業去年呈現高成長，根據台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科國際所共同發布的分析報告顯示，2024年台灣電路板產業鏈總產值達到新台幣1.22兆元，年成長率8.1%。

美中貿易戰陰影籠罩，新台幣急升，市場憂慮恐衝擊出口產業匯損，印刷電路板產業將受到波及。

載板大廠欣興表示，日常現金從客戶端收入和向供應商的支出，各有約7成都是以美元計價，即使日本、台灣的原物料或設備供應商，欣興也都以美元計價支付，由於「有進有出」，匯率上的利益和損失能相互抵銷，整體來說還是「負面影響較大」，畢竟是出口導向的企業，但影響可控。

HDI大廠華通回應表示，新台幣升值的影響正在評估，將在法說會上說明。

另一PCB台廠坦言，採取自然避險，帳面持有3、4億美元部位，由於匯率波動太快，企業很難及時應對，雖然4月起對等關稅宣布後，就有在做避險，但預估第2季獲利還是會受到壓力。

針對匯率變動影響，PCB業界高層對中央社記者舉例，台積電的財務風險說明指出，美元對新台幣每貶值1%，會造成台積電營業利益率下降0.4個百分點，對PCB和台灣其他較小規模經濟的中小企業而言，影響幅度更高，營益率降低的數字會更高。

高層指出，多數電子零組件廠以外銷為主，均持有高額的美元資產如應收帳款等，因應新台幣升值或貶值，各季報表就會在業外有相對應的匯兌損益，而市場認為的避險措施，其實都有成本，台灣多數中型廠商多是採取所謂的「自然避險」，很難不受影響，勢必會波及第2季獲利表現。