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房市還要冷3年？江翠地王示警建商：不懂剎車會摔下去

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

央行信用管制、台積電（2330）美國設廠、關稅戰接踵而來，國內房市深陷低迷。立信機構董事長賴運興近日受訪表示，房地產最重要有三件事：政策、經濟、利率，如今三項都不利，市場受影響恐長達3年。

賴運興被喻為「江翠地王」，他十多年前獨具慧眼進駐板橋江翠北側，成功整合1,200位地主、47公頃土地參與重劃，成為江翠北側最大地主，也是推案王，截至目前立信機構已在當地推出20多個建案。

他表示，房市在第七波信用管制後急轉直下，今年3月買氣回來一點，但4月又來川普，現在市況比去年12月還冷。

尤其是中南部，立信在全台有四、五十個案子，本來南部的案子有台積電效益，銷售很不錯，但在台積電宣布赴美投資後，效益明顯冷卻。北部有比較好一些，但和中南部相比，也只是0和1之間的差別。

他分析，主要是現在投資市場要課45%重稅，投資客都出場，換屋市場受房貸政策限制，動力也缺乏。市場現在就靠剛性需求撐盤，但大環境包括政策、經濟、利率，沒有一項對房市有利，消費者一定會停看聽。

他表示，台灣房地產市場不大，需求是有限的，政府出手調控，量一定會縮，而且會比現在看到的數字還要縮。民不與官鬥，現在建商該做的，就是該交屋交一交，該回收的回收，不要再買地推案，如果不懂得剎車，可能會摔下去。

賴運興表示，現在傳出有些中小建商要把案子盤出來，就是市場搖動的徵兆。不過，國內銀行對建商資金控管相當嚴格，也有相關履保機制，整體營建業是健康的，目前推案量下降，也是好的，因為現有的案子必須要消化。

以立信機構來說，今年原本預計推案300億，現在就大概只會推50~70億左右的案子。過去幾年積極購地，現在也會等待時機，等待一些好的物件出現再出手，「這個時間就是現金為王」。

對於房價是否下修，賴運興認為，還要再觀察下半年經濟、市場狀況。但不論如何，現在市況低迷，是最能買到甜蜜點，最可以精心挑房的時機，以前看3家就買，現在可以看10家，有剛性需求的人積極看房，就可買到適合的房子。

立信機構董事長賴運興。圖／記者游智文攝影
立信機構董事長賴運興。圖／記者游智文攝影

台積電 建商

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