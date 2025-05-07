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跨界餐酒館 華碩 ROG x NINJA Taipei 快閃店搶先體驗

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
為使更多民眾深刻感受ROG「天生無懼」品牌精神，亦首度與東區時尚新地標—「NINJA Taipei」跨界合作，打造沉浸式快閃體驗店。華碩／提供
為使更多民眾深刻感受ROG「天生無懼」品牌精神，亦首度與東區時尚新地標—「NINJA Taipei」跨界合作，打造沉浸式快閃體驗店。華碩／提供

華碩（2357）旗下ROG玩家共和國宣布推出全新電競周邊，除承襲旗下產品一貫的剽悍性能，另採用有別以往的超質感白、銀雙色設計，呈現未來感爆棚的電馭美學，顏值實力Buff加成，疊好疊滿！堅強陣容包括：ROG Azoth X電競鍵盤、ROG Keris II Origin電競滑鼠、ROG Delta II電競耳機，以及ROG Scabbard II Arctic Gray XXL電競鼠墊，白色控玩家一秒淪陷，不全套入手對不起自己！

而為使更多民眾深刻感受ROG「天生無懼（For Those Who Dare）」品牌精神，亦首度與東區時尚新地標—「NINJA Taipei」跨界合作，打造沉浸式快閃體驗店，並於6日盛大揭幕。

華碩表示，其內部空間延續「ROG Lab」意象，以及結合亮點新品「ROG Azoth X」星際元素，宛如太空站中的實驗艙；同時還有期間限定特調「NitRO-6」，命名源自「ROG」和可提升引擎燃燒率的「氮氧加速系統（Nitrous Oxide System）」，要替所有登艦者快速充能，釋放極限潛力！

此外，現場另將搶先展出日前正式發表的TUF Gamingｘ《初音未來》聯名系列，想在第一時間被「蒼綠歌姬」爆萌魅力療癒的玩家與粉絲，務必把握難得機會，一同呼朋引伴，前來共襄盛舉。

ROG 華碩 電競鍵盤

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