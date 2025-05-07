印巴衝突升溫 無人機台鏈獲急單

印巴衝突持續升溫，供應鏈業者傳出，國際軍事採購業者已向台灣無人機供應鏈提出急單需求，規模數千架，將採購自殺型無人機，且不排除持續追單，首批訂單6月出貨。

業內盤點，相關供應鏈業者包括雷虎（8033）、亞航（2630）、長榮航太（2645）、中保科（9917）、中光電（5371）、世紀民生（5314）等，都有望因此受惠。

巴基斯坦稍早傳出已暫時關閉領空，亞洲地區空中航路受阻，顯示雙方緊張加劇，地域動盪情況擴大，無人機等相關需求持續擴大。

據悉，這也是繼俄烏戰事之後，國際向我採購軍用無人機的第二例。至於究竟是哪一方委託採購，目前業者以保密協議為由拒絕透露；據了解，無人機的需求達數千架，首批訂單可望在6月出貨。

業界指出，無人機在俄烏戰爭中大量投入戰場應用，加上近日烏克蘭的無人艇發射飛彈擊落兩架俄羅斯戰鬥機，再度引發全球矚目；另外，印巴衝突也持續升溫，都帶動無人機等無人載具的需求。

今年2月在德國舉行的「2025 Xponential Europe海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」，雷虎科技發表無人機飛控、變速器等關鍵零組件，就受到高度矚目，當場簽下首張合作意向書，將採技術合作在台灣生產X翼型精準攻擊無人機，搶攻亞洲市場。

雷虎科技表示，台灣無人機去紅色供應鏈，受到歐洲無人機大廠的重視，這些無人機廠技術成熟，尤其擁有供應烏克蘭戰場使用無人機的技術與經驗，希望與台灣的廠商技術合作，共同搶攻亞洲市場，值得國內廠商關注。

亞航日前剛公布獲國家中山科學研究院授權「中型無人機複材機體製造」技術，並取得完整授權藍圖與技術文件，授權期間為五年，成為全國首家取得中科院無人機技術授權的民間指標企業。

國防部於2024年公告首批六款「軍用商規無人機」標案，得標類型包括艦載監偵、陸用監偵、監偵型、微型、目獲型與戰術型無人機，主要得標廠商長榮航太與中光電，目前均已完成原型機交付，進入測試驗證，預計2025年至2026年陸續交貨。

其中，中光電主要透過子公司中光電智能，進軍軍用無人機與自主移動機器人領域，取得國防部微型及監偵型無人機標案，總計超過3,000架，總金額約22億元。

中保科也強攻AI無人機供應鏈，除與奧榮科技策略合作，聯合推出「自動化無人機巡邏服務解決方案」之外，也攜手聰泰科技（5474），打造台灣首台「動態追蹤雲端AI無人機」。

政府自2022年起推動「無人機國家隊」政策，以嘉義作為無人機產業聚落核心，目標至2028年無人機年產值可超過300億元，月產能提升至1.5萬架。由於台灣屬非紅供應鏈體系，在市場極具競爭力。