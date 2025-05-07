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搶 AI 商機 其陽將發表全方位雙相直接液冷解決方案

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

其陽科技（3564）（AEWIN Technologies）7日宣布，將於COMPUTEX 2025首度亮相雙相直接液冷（2-Phase Direct Liquid Cooling, 2P DLC）解決方案，從關鍵零組件到系統整合皆為台灣設計製造，可望成為第一個台灣在地的全方位2P DLC解決方案，服務AI伺服器高度的散熱需求。

其陽並優化雙相浸沒式冷卻（2PIC）方案，朝更優異的能源效率及電力使用效率（PUE）邁進，為新一代高效能AI運算平台提供後盾。其陽此次乃參加明基佳世達集團Computex AI WOW展區，於5月20日至5月23日在台北南港展覽館1館4樓展示高效網路設備、邊緣運算伺服器與模組，展現其陽在AI驅動應用中的整合實力。

其陽表示，伺服器散熱技術歷經從傳統的液冷（DLC）、浸沒式冷卻、雙相浸沒式冷卻（2PIC），再進化至如今的雙相直接液冷（2P DLC）。每一次技術革新，皆為應對不斷提升的CPU與GPU熱設計功耗，並協助資料中心實現節能減碳與ESG永續發展目標。

在AI技術高速推進下，資料中心正面臨前所未有的能源與散熱挑戰；而在地緣政治與國際貿易戰升溫的此時，散熱解決方案可集中於在地化設計與整合，更可符合顧客對高服務效率與產地單純化的需求。其陽2P DLC解決方案從關鍵零組件到系統整合均在台灣在地完成，可望成為AI伺服器的最佳散熱方案夥伴。

國際能源總署（IEA）指出，2026年資料中心總用電將超過1000太瓦時，其中運算與散熱各占四成。高效能熱管理方案已成為資料中心不可或缺的核心技術。根據 Grand View Research 預測，全球資料中心散熱市場將以每年16.8%速度成長，2030年規模將達561億美元，顯示散熱解決方案已成為AI基礎建設的關鍵一環。

AI 伺服器

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