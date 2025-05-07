惠譽下調南亞科技評等至「BB+」 展望「穩定」

惠譽國際信用評等公司已將總部設在臺灣的南亞科技（2408）長期外幣及本幣發行人違約評等自「BBB-」下調至「BB+」，將其國內長期評等自「A（twn）」下調至「A-（twn）」，展望「穩定」。惠譽同時將該公司的短期外幣及本幣發行人違約評等自「F3」下調至「B」，將其國內短期評等自「F1（twn）」下調至「F2（twn）」。

這次評等下調反映出，該公司較弱的營運表現，以及圍繞美國關稅政策的不確定性增加，可能影響全球消費電子產品的需求，進而影響獲利能力和現金流創造復甦的速度。已將南亞科技的獨立信用狀況（SCP）自「bb」下調至「bb-」。

此次下調評級還受到惠譽對台塑集團（FPG）信用狀況重新評估的影響，該集團因行業長期低迷導致槓桿率上升，加上近年來的大量資本支出和投資，該集團信用狀況受到負面影響。

評等理由

自下而上的評等：惠譽根據《母子公司關聯性評等標準》，基於對實力較強母公司台塑集團的支持預期，授予南亞科技評等。惠誉考量台塑集團旗下最大的四家公司—台塑石化（6505）、台化（1326）、台灣塑膠和南亞塑膠司（1303）視為南亞科技的母公司，這四大公司合計持有南亞科技62%的股份。

惠譽評定母公司對其在戰略層面的支持意願為「中等」，是由於惠譽預測的南亞科技計劃資本支出占台塑集團四大公司合併資本支出的44%；其長期增長潛力高於台塑集團其他業務，惠譽預期，該公司2026年將為母公司貢獻約20%的EBITDA。惠譽評定母公司在運營層面的支持意願為「中等」，原因是母子公司的管理階層存在很大重疊，共用品牌，且與集團內其他半導體行業公司存在部分關聯方交易。無債務擔保或未設置交叉違約條款導致母公司在法律層面為南亞科技提供支持的意願為「低」。

技術地位較弱：南亞科技的獨立信用狀況反映出該公司在全球DRAM行業這一寡頭壟斷市場上規模較小、市場地位較弱。以營收衡量，逾97%的DRAM市場份額由三大製造商控制：三星電子公司（SEC，AA-／穩定）、SK海力士（BBB／穩定）和美光科技（BBB／穩定）。南亞科技的技術水準落後於三大廠商，但是惠譽預期，隨著自2017年起該公司成功開發自有技術，中期內其投資將縮小與DRAM同業的差距。

不確定性增加：地區經濟放緩以及美國關稅政策所造成的不確定性增加，可能在未來幾季抑制對傳統DRAM的需求。中國大陸的刺激政策可能有助於改善DRAM的需求和庫存，然而持續的美國關稅衝突可能會加劇全球經濟的擔憂。

美國加徵關稅對南亞科技的直接影響雖然有限，但間接影響可能顯著。南亞科技的產品組合主要集中在消費性和商品型DRAM，惠譽認為該公司在2025年實現超過30%的位元出貨量成長目標面臨挑戰性。

近期復甦緩慢：惠譽預期，在10奈米級製程技術的貢獻大幅上升之前，南亞科技的EBITDA將保持低迷狀態。就總產能而言，其10奈米級製程技術約占其總晶圓投入的10%-20%。南亞科技的目標是在2025年下半年將此比例提升至40%。惠譽預期，在2026年上半年之前，EBIT不會轉盈；銷售通常落後於生產至少一至兩個季度，再加上技術轉型帶來的折舊和攤銷增加以及更高的研發費用。

惠譽收緊SCP負面信用狀況行動指引，將從「bb」至「bb-」的槓桿比率從3.5倍收緊至3.0倍，以反映惠譽對業務風險增加的看法，原因是財務表現弱於預期，以及對未來需求和盈利能力的不確定性增加。

負向自由現金流：惠譽預測，未來幾年的自由現金流持續為負向，這是由於盈利能力復甦速度放緩，以及其全新製造工廠（5A晶圓廠）的資本支出上升—投資計劃分期進行。在2025年的資本支出預算中，約有一半用於5A晶圓廠的建設，預計其基礎建設工程將於2026年中完成。鑒於南亞科技擬部署極紫外光刻設備用於未來的先進製程，下一階段的裝機投產資本支出或將相較龐大。

審慎支出：南亞科技很可能會持續以獲利能力和自由現金流為優先考量。惠譽預期，南亞科技將在資本支出方面採取審慎態度，以確保充足的流動性，2026年、2027年該公司有望將EBITDA槓桿率自2024年的4.7倍控制至3.0倍以下。惠譽預計，視乎市場條件和5A晶圓廠二期資本支出的時間，南亞科技在2025至2028年的資本支出總額可能在新台幣700億-1,100億元之間。惠譽的基本情形假設，該公司的資本支出周期將在2028年達到峰值，2028年、2029年EBITDA槓桿率將升至3.5倍。

長期增長前景穩健：隨著消費性DRAM市場自DDR3記憶體向DDR4記憶體的遷移，主要供應商的DDR3產品生命週期已進入尾聲。前三大供應商正在將DDR4產能轉移到HBM和DDR5，導致DDR4和LPDDR4的供應吃緊，這應該會為南亞科技的產品帶來更好的定價環境。

產品升級：南亞科技亦推出10奈米級製程技術。惠譽預期產品升級將在2026至2027年間推動強勁的營收增長及更高的獲利率回升，EBITDA獲利率將從2024年的15%反彈至32%-36%左右。