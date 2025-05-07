華碩奪晶創計畫 AI 算力標案 緯穎伺服器業能力也大升級

華碩（2357）伺服器再傳捷報！由於具備伺服器機櫃、軟體管理方案一條龍技術能力，華碩新拿下國科會晶創計畫資料中心標案。華碩共同執行長胡書賓指出，目前華碩已累積完成8座資料中心建置記錄，看好AI推論及小語言模型應用無所不在，2032年前，AI伺服器市場規模上看3,000億美元，發展潛力無限。

華碩攜手台智雲在AI資料中心部署重兵，由於掌握規劃、建置、維運一條龍服務，國內外AI資料中心標案捷報頻傳，4月底國網中心新開標的晶創計畫「人工智慧與雲端運算平台標案」也傳出已結標，國網中心為擴充主權AI算力能量，使總計算能量達100PetaFLOPS，近期算力擴建標案正式由華碩得標，國網中心表示，此建置案目標2026年完成。

客戶面孔變新對手變多 AI算力重塑產業格局

算力成AI競賽關鍵軍武，除原本的四大雲端服務中心投資算力，近年玩家也變多，看好主權AI需求，許多跨界業者也投入建資料中心，這些業者有些挖礦，有些是能源電力產業斜槓，緯穎（6669）董事長洪麗甯6日即指出，過去只要服務好3~4家大客戶，如今客戶變多，但競爭對手也不只是過去4～5家，技嘉（2376）或華碩都成伺服器業新競爭者。

緯穎過去提供一台一台伺服器，如今也跨入叢集伺服器（Cluster），洪麗甯指出，過去服務CSP業者，他們比緯穎更專業於資料中心建置，故硬體交付即可，但客戶多樣化後，如跟馬來西亞YTL集團合作資料中心建置專案，也讓緯穎升級能做機櫃（Rack）組裝，甚至串連起來成叢集伺服器，擴大了服務範圍。

華碩從2011年起投入伺服器產業，近年更從純硬體跨入資料中心建置跟維運，亦即L12服務，相對台灣其他伺服器五哥以L6或L10為主，華碩策略不同，也順勢搭上主權AI商機。

胡書賓6日應邀出席Computex AI NEXT論壇，以「AI數據中心布局與發展」為主題演講， 他表示，華碩累計已經替國內外政府及企業建置8座AI資料中心，客戶算力的建置需求從最初以訓練為主，現在也擴張到推論，許多企業更會精鍊大語言模型並做預訓練或發展小語言模型，以符合不同應用場景，未來語言模型將無所不在。

晶片更新一年一代 資料中心面臨4挑戰

華碩累積豐富的資料中心建置經驗，胡書賓表示，資料中心工程含4大面向，華碩目前可以幫客戶從AI資料中心的基礎建設與算力規劃開始，提供端到端軟體維運及資源管理平台到最後建置完成提供維運管理服務，華碩表示，伺服器解決方案已全面支援L12整合，與同業僅提供組裝機架L11相比，L12 Ready系統更高度整合、從軟體部署到驗證都一手包。

胡書賓表示，現今的AI資料中心客戶面臨4大挑戰，包括1. 過去GPU世代約兩年一代，但現在幾乎年年推新平台，客戶會開始關心能否在伺服器叢集中，管理好不同世代的GPU或CPU？2. 是除X86架構伺服器，現在資料中心也出現Arm架構晶片技術，3. GPU供應商多元，包括NVIDIA（輝達）及AMD（超微），客戶期望能滿足深度學習需求，4. 資料中心案主期望提供不同服務模式（IaaS），但其中有許多不同軟體需求，客戶要求資料中心都能運行，這樣才能把資料中心投資的龐大GPU利用率拉高，加速投資回收。

華碩曾是臺灣杉二號（TAIWANIA-2）與創進一號（FORERUNNER 1）等國家級超算專案供應商，參與國家級AI算力擴建經驗多，業界傳出晶創計畫新標案預估3年期，逐年有擴建算力目標，總投資金額上看100億元。

華碩累積8座資料中心興建 L12技術成搶單關鍵

胡書賓表示，華碩從2011年起就投入資料中心建置，除針對企業或政府提供大型算力中心建置服務，面對中小企業，也推出1～4U的伺服器，搭配RTX顯示卡，或是提供NVIDIA跟聯發科（2454）合作的GB10工作站，並針對中小企業客戶推出無代碼（no code）優化訓練工具，讓客戶可自己做AI模型參數調整。