新唐法說會／首季轉虧為盈 獲利達2.17億元 拓展 AI

IC設計廠新唐（4919）6日召開法說會，受惠於關稅影響下的客戶提前備貨以及美系PC需求強勁，首季終結連三季虧損，每股純益0.52元，惟公司坦言，因先前客戶已提前拉貨，本季營收恐逐月下滑。

新唐已於法說會前先公布首季財報，單季毛利率41.2%，季增3.1個百分點，年減0.5個百分點；營益率3.3%，季增6.3個百分點，年減2.3個百分點；稅後純益2.17億元，終結連三季虧損，重返獲利，但較去年同期衰退46.8%，每股純益0.52元。

新唐總經理楊欣龍指出，首季業績明顯優於預期，主因包括PC與筆電晶片出貨暢旺，尤其美系客戶需求顯著；同時受關稅升溫影響，自去年第4季起，電腦相關客戶陸續提前下單，有效推升首季營運表現。

觀察4C應用結構，新唐上季Computer應用占比提高至27%，Consumer與Communication占比分別下滑至14%與16%；工業與車用應用合計維持在約43%。雲端與伺服器方面，與美系客戶合作的BMC遠端管理晶片已如期量產出貨，並推進AI伺服器所需風扇驅動晶片的合作專案。

針對車用市場，楊欣龍表示，部分零件客戶已開始回補庫存，雖仍受關稅與市場不確定性影響，整體市況較去年下半年已有回穩跡象。BMIC產品目前已導入美系車廠終端，第四代產品為推廣主力，預期第2季起，中國區拉貨動能可望恢復。

此外，新唐Inverter MCU持續獲日系家電品牌導入應用於新一代冰箱與洗衣機；USB4 Retimer則已於第1季開始進入美系PC客戶量產階段。針對整體MCU市場，公司表示，中國區競爭激烈雖有落底跡象，但是否能實質反彈仍待觀察。

展望後市，新唐坦言第2季可能因第1季提前拉貨效應，面臨「逐月衰退」（month-over-month decline）的壓力，但公司對工控與車用市場的中長期成長動能仍具信心。新唐將持續拓展AI伺服器、USB4、高階家電等高附加價值產品應用，並審慎觀察客戶訂單動能，靈活調整供應與庫存，以優化產品組合、強化獲利結構。