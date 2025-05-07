聯發科智在家鄉競賽徵件 影響力共創獎可獲百萬獎金

第八屆聯發科「智在家鄉」競賽，公布從即日起至6月23日止開放徵件，而本屆競賽將分為創新種子組與影響力加速組。

聯發科（2454）指出，本屆智在家鄉競賽升級邁向新階段，持續鼓勵各界提出運用數位科技解決社會問題的方案，更將協助團隊加速影響力，提供百萬首獎獎金及由半導體生態系夥伴組成的跨企業顧問團，協助獲獎團隊落實解決方案。

聯發科董事長蔡明介表示，智在家鄉於過去七年激發各界創意，累積超過2,500份運用無線通訊、人工智慧等科技改善家鄉的提案，涵蓋範圍超過九成台灣鄉鎮市區，觸及層面也相當廣泛，從環境保護、教育創新到弱勢族群照顧，都可看到創新解決方案的曙光。為加速實踐這些創意能量，在第八屆智在家鄉競賽，將更深度協助團隊將創意落地生根，擴大創新解方的社會影響力。這不僅是智在家鄉的進化，更是聯發科對社會承諾的深化，期待看到更多創新理念開花結果，為社會帶來正向改變。

聯發科今年再度攜手半導體生態系夥伴日月光、安謀（Arm）、益華電腦等參與智在家鄉，並新增手機品牌大廠vivo共襄盛舉。參與的生態系夥伴們除了設立專屬的企業獎，更與聯發科共同組成跨企業顧問團，在「影響力加速計畫」中，針對影響力加速組團隊提供所需的專業諮詢，加速團隊將提案落實為具體的可行方案。

因此，第八屆聯發科智在家鄉競賽將分為兩組報名，包含為初創團隊提供舞台的創新種子組，以及以實踐提案為目標的影響力加速組。在創新種子組中，最終會評選一組願景開創獎，頒發20萬元獎金，並有兩組創新創意獎可獲5萬元獎金。

至於影響力加速組，經計畫輔導後，評選一組影響力共創獎可獲100萬元獎金、兩組潛力先鋒獎可獲30萬元獎金，這三組團隊將可向聯發科進一步提案，依團隊需求申請輔導資源，針對其所需的商業模式、團隊發展、財務等不同面向精進。

另外還有企業獎，這次的每家企業夥伴將評選出一組企業獎，可獲20萬元獎金或企業指定獎品。

智在家鄉競賽自2018年啟動以來，已累積收到超過2,500份提案、培育出19家公司及4間非營利組織。