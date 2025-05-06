健椿財報／第1季每股純益0.27元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

高速主軸大廠健椿工業（4561）公布第1季合併財報，合併營收2.15億元、年減22.3%，營業毛利5,547萬元，稅後純益1,565萬元、年減71.6%，每股稅後純益0.27元。

看準AI應用需求逐年攀升，半導體產業迎來快速成長，健椿近年攜手客戶開發晶圓切割機高速主軸，持續放量，成功進入半導體供應鏈，目前公司正積極開發新一代晶圓切割主軸，切入半導體設備傳動元件領域。

此外，面對機器人產業崛起，健椿也開始布局相關技術。機器人產業離不開精密加工與組裝，而公司具備高度彈性的生產能力，未來，健椿將積極投入機器人零件加工與組裝，進一步鞏固市場地位。

半導體 晶圓 機器人

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