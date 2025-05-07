大立光 衝刺手機鏡頭研發

大立光（3008）將在6月6日舉行股東會，董事長林恩平在致股東報告書中表示，今年產銷重心仍將集中手機相機鏡頭，積極提升生產技術及產能規模，維持製造成本上優勢，使整體產銷體系更具競爭力。

面臨全球大環境變化，林恩平表示，將秉持「創新、專業、速度、彈性」的經營理念，面對瞬息萬變經營環境的同時，不斷自我要求與成長，致力產品開發與品質提升，持續創造獲利成長。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營。在今年研發計畫方面，林恩平表示，將持續投入手機相機鏡頭的研發工作，擴大研發團隊規模及產品範圍、新增產品線、提升產品的質與量，致力於其他新產品運用的開發與製程能力，維持長期產業競爭力。

大立光2024年全年稅後純益259.15億元，年增45%，為歷史次高，每股純益194.17元。

為維持競爭優勢，加快研發新品，近年大立光研發費用逐年走揚，去年全年研發費用52.46億元，改寫新高，年增25%，研發金額占營收比重拉高至8.82%，該比率也是歷來最高。

2024年研發費用高於2023年，法人關注研發聚焦重心，林恩平在前一次法說會上回應，各面向都有，今年首季研發金額也達13億元，主要投入新開案、人力及設備等面向。大立光2024年資本支出首度突破百億大關，達107億元，年增25%，創新高；至今年首季為止，帳上現金達1,261億元，也是歷史新高。