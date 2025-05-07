緯穎看好散熱發展 雙鴻、奇鋐跟著吃補

緯創旗下伺服器代工大廠緯穎董事長洪麗寗昨（6）日表示，進入水冷時代，散熱能力兩年成長兩倍，未來甚至將達「兩年成長三倍」，將帶動散熱產業百花齊放。

法人指出，緯穎AI伺服器出貨動能強勁，洪麗寗看好散熱需求，協力廠雙鴻、奇鋐等跟著旺。

洪麗寗昨日出席台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）首場論壇「AI NEXT Forum」，以「AI算力重塑全球產業格局」為題發表專講。

她提到，先前市場擔憂雲端大廠算力出租需求降溫，或放慢擴充資料中心，但近期的法說會打破一切誤解，大廠對產能的需求還是很強勁，預估資料中心投資金額仍維持年成長24%至25%。

洪麗寗指出，在深度學習架構Transformer出現前，模型對算力的需求約每兩年增加八倍，Transformer問世後，算力需求兩年暴增256倍，輝達、英特爾等晶片廠持續推出高效能晶片，為滿足算力需求，晶片耗電量已達1,000瓦，未來預計提升至2,000至2,500瓦。

洪麗寗認為，模型運算帶動算力與電力，伺服器降溫需要散熱技術，散熱技術從傳統的散熱片，進化到水冷與浸沒式冷卻，未來甚至可能發展到晶片內部散熱。

國內散熱雙雄奇鋐與雙鴻均供應水冷散熱產品給緯穎，主要供應品項為水冷板。

業界人士指出，由於國內散熱雙雄不僅產能龐大，且技術與良率也不錯，並且在水冷布局較為完整，因此不少系統廠都會納入供應鏈。