超微捨棄三星 轉單台積電美國亞利桑那州新廠

台積電（2330）美國亞利桑那州新廠又有大單報到。科技媒體wccftech報導，超微將原本交給三星代工的EPYC伺服器，轉至台積電美國亞利桑那州新廠以4奈米生產，凸顯三星晶圓代工事業的挑戰。

台積電美國廠近期接單頻傳捷報，蘋果、輝達等大咖都已宣布要在該廠區投片，超微也已把旗下第五代EPYC伺服器處理器在台積電美國新廠生產中，明年推出的第六代產品將推進至台積電2奈米生產，是台積電2奈米首家高速運算（HPC）客戶。

據了解，超微和多數晶片廠一樣，採用多元晶圓代工來源模式，委託台積電、三星等晶圓代工廠為其生產晶片。

wccftech引述知名爆料人士@Jukanlosreve透露，超微已決定不使用三星SF4X製程，將把其EPYC伺服器處理器轉交至台積電美國亞利桑那州廠生產。wccftech指出，超微轉單理由目前還不得而知，但三星晶圓代工事業表現疲弱和台積電美國廠具吸引力，可能是原因。

超微原本據傳已和三星就SF4X製程展開密切合作，而且合作不局限於EPYC伺服器CPU，還有Ryzen加速處理器（APU）及Radeon繪圖處理器（GPU），目前還不清楚是否只有EPYC伺服器CPU合作關係已告終。三星此時正需要在晶片業建立名聲，大型合作夥伴退出對這家南韓重量級企業而言絕非好消息。

超微已委託台積電以2奈米生產「Venice」伺服器CPU，也致力於生產Ryzen 9000系列消費者CPU。wccftech指出，基於超微是首批專享2奈米製程的業者之一，超微和台積電合作關係最近可能已大幅升溫。