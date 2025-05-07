環球晶迎急單營運添動能 董座徐秀蘭：全年表現優於去年

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（6）日舉行法說會，董事長徐秀蘭透露，川普政府給予對等關稅90天緩衝期之後，環球晶迎來急單，若新台幣匯率不再有太大波動，本季營運有望比首季好，產能利用率也將提升。

徐秀蘭表示，現階段有客戶仍維持謹慎態度，但也有部分客戶認為「最糟的情況已經過去」。

她說，環球晶憑藉全球性規模、在地供應，以及產業維持向上潛力，今年營收表現應有望優於去年，惟仍需密切關注後續貿易政策與特定區域動態。

圖／經濟日報提供

徐秀蘭透露，環球晶近期收到客戶端急單，要在對等關稅90天緩衝期內將材料運至美國，現在也在既有廠區外，在美國興建德州12吋新廠，在密蘇里廠新增12吋絕緣層上覆矽晶圓產能。徐秀蘭指出，這兩地新產能正在認證階段，尚未有營收貢獻，預期下半年相關進度將會加速。

展望本季營運，徐秀蘭表示，產能利用率應可略為提升，但折舊攤提金額也增加。更關鍵的是後續關稅可能帶來的影響，美國廠所需的材料不是100％美製，需要進口，如果附加關稅將導致部分材料成本提高，因此估計毛利率走勢可能持平。

徐秀蘭認為，全球總體經濟情勢仍充滿高度不確定性。對半導體產業來說，關稅與政策不確定性持續壓抑需求，面臨來自政策面的成本不確定性、消費需求疲軟，以及區域性投資可能重新配置所帶來的多重壓力。

徐秀蘭認為，半導體市場會逐步回穩，下游部分客戶釋出的訊號因應用而有差異，但趨勢逐漸轉趨正向。雖然整體動能尚未全面復甦，回溫跡象已逐漸浮現，隨著產業環境改善，矽晶圓需求有望逐步回升。