緯創砸330億美國大投資 川普上任來注資規模最大台灣代工廠

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

代工廠布局AI伺服器「美國製造」馬不停蹄，緯創（3231）、廣達（2382）昨（6）日均公告擴大美國投資金額，其中，緯創預計斥資逾11億美元（逾新台幣330億元），用以增資美國子公司與擴廠；廣達則再投入3,497萬美元（約新台幣11.47億元）在美擴產。

因應美國政府關稅政策與未來營運布局規劃，緯創董事會昨日通過十項重要決議，其中與美國新產能有關就有四項。

緯創成為美國總統川普上任以來，在美國投資金額規模最大的台灣電子代工廠。

根據緯創公告，擬增資美國子公司Wistron InfoComm （USA） Corporation（WIUS）4.55億美元（約新台幣137.7億元），將董事會之前通過的總資本額提升至5億美元（約新台幣155億元）。

緯創董事會並通過，因應AI製造業務發展及策略規劃需要，WIUS擬投資不超過1.11億美元（約新台幣33.6億元），取得位於美國達拉斯Westport廠的土地及廠房，並擬於7,000萬美元（約新台幣21.2億元）額度內，進行建築物改良。

緯創也將透過WIUS投資不超過1.2億美元（約新台幣36.3億元），改良美國達拉斯Eagle廠建築物，並以4.114億美元內額度（約新台幣124.6億元），取得機器設備。

為因應未來售後服務以及業務需求，緯創美國子公司WTX計畫租用德州達拉斯廠房，於1,288萬美元（新台幣3.9億元）額度內，認列取得不動產使用權資產，租賃期間為2025年至2030年。

廣達也公告因應營運需求，去年8月22日至今年5月6日間，美國子公司QMN共斥資約3,497萬美元（約新台幣11.47億元），取得加州Fremont廠營業用機器設備。

緯創在美國擴大投資之際，也加碼墨西哥布局，墨國子公司WIMX擬投入約4,000萬美元（新台幣12億元）進行華雷斯廠區建築物改良，並於當地承租新廠房，擴大墨國產能。

緯創海外投資不停歇，在台布局同步推進，因應業務發展及策略規劃需要，擬調整產能配置，將部分AI伺服器設備投資移至新安廠，相關預算金額由新台幣38.96億元提升至39.14億元。

緯創董事會並決議，為使資金運用發揮效益及實現獲利，處分持有的馬國上市音響大廠Formosa Prosonic Industries Berhad（FPI）剩餘持股約6萬9,260張，以因應近年來AI伺服器營運布局。

緯創董事會通過的其他議案還包括因應內湖新總部建設需求，增資緯成資產管理公司17億元，及為拓展創投領域布局，投資不超過35億元，成立緯創創業投資公司。

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