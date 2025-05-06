仁寶獲「iF設計獎」33項殊榮 登全球十強展現設計硬實力
代工大廠仁寶（2324）近日宣布，團隊於今（2025）年「iF設計獎」中再創佳績，一舉拿下33項產品設計大獎，榮登全球企業創新排名第10名，展現其深厚的創新實力與卓越的設計能量。據悉，仁寶這次獲獎的33項產品橫跨多個創新領域，包含高效能筆記型電腦、AI智慧穿戴裝置、遠距醫療照護平台、環保永續概念設計、智慧家庭物聯網解決方案等。
仁寶透露，團隊近年已成功在多個「創新領域」中，都獲得了不小的實際成果，而公司也憑藉這次得獎的多項產品，正式完成仁寶在「產品設計」、「使用者體驗」、「科技整合」與「環境永續」等方面的全方位布局。其中，獲獎的幾項重點作品更結合AI、雲端與人因工程思維，不僅提升功能性與創新性，更積極回應市場對未來生活場景的想像。
仁寶總經理Anthony Peter Bonadero表示，這次榮獲33項iF設計獎，是對我們設計團隊創新精神與持續努力的最佳肯定。仁寶始終堅持以人為本，融合創新科技與市場美學，致力於打造引領未來的智慧產品與方案。我們將持續投資於設計創新，並深化與全球夥伴的合作，為用戶創造新時代的產品體驗。
據悉，「iF設計獎」創立於1953年，由德國iF International Forum Design GmbH主辦，是全球最具公信力與影響力的設計獎項之一。2025年參賽的國際企業總數已突破1萬家，仁寶以全球第10名的卓越表現，成為國際創新設計舞台上的矚目焦點。此次榮獲的設計獎項不僅再次肯定仁寶在產品研發與設計上的長期投入與深耕，也彰顯仁寶以科技設計驅動未來生活的企業願景。
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