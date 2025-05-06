仁寶獲「iF設計獎」33項殊榮 登全球十強展現設計硬實力

代工大廠仁寶（2324）近日宣布，團隊於今（2025）年「iF設計獎」中再創佳績，一舉拿下33項產品設計大獎，榮登全球企業創新排名第10名，展現其深厚的創新實力與卓越的設計能量。據悉，仁寶這次獲獎的33項產品橫跨多個創新領域，包含高效能筆記型電腦、AI智慧穿戴裝置、遠距醫療照護平台、環保永續概念設計、智慧家庭物聯網解決方案等。

仁寶透露，團隊近年已成功在多個「創新領域」中，都獲得了不小的實際成果，而公司也憑藉這次得獎的多項產品，正式完成仁寶在「產品設計」、「使用者體驗」、「科技整合」與「環境永續」等方面的全方位布局。其中，獲獎的幾項重點作品更結合AI、雲端與人因工程思維，不僅提升功能性與創新性，更積極回應市場對未來生活場景的想像。

仁寶總經理Anthony Peter Bonadero表示，這次榮獲33項iF設計獎，是對我們設計團隊創新精神與持續努力的最佳肯定。仁寶始終堅持以人為本，融合創新科技與市場美學，致力於打造引領未來的智慧產品與方案。我們將持續投資於設計創新，並深化與全球夥伴的合作，為用戶創造新時代的產品體驗。