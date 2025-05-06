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AI 上山了！英業達「即時監測網頁平台」守護雲霧林生態

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達攜手臺大實驗林推出「即時監測網頁平台」。英業達／提供
英業達攜手臺大實驗林推出「即時監測網頁平台」。英業達／提供

代工大廠英業達（2356）近日宣布，團隊為進一步守護臺灣山林生態與雲霧林物種多樣性，特地與臺大實驗林進行合作，透過結合AI（人工智慧）技術與現場感測等設備，成功建立「雲霧與動物AI監測系統」，並推出「即時監測網頁平台」。而集團董事長葉力誠表示，台大實驗林與團隊於此專案合作順利且成果超出預期，英業達及子公司英研智能藉由提供AI技術及捐贈相關設備，對台灣珍貴的霧林及生態保護盡一份心力。

據悉，臺大實驗林與英業達於一年前即展開此合作案，而這套系統主要是利用英業達所捐贈的「邊緣運算裝置」與「可見光」及「紅外線影像設備」，而雙方團隊持續深化AI應用，導入智慧影像演算法進行雲霧生成監測與動物活動辨識，有效提升資料收集效率與生態變動分析能力。透過全天候的自動監測系統，研究團隊得以即時掌握雲霧變化趨勢。

英業達分享，這套新上線的網頁平台整合了前端視覺化介面與即時資料更新機制，不僅便於學術研究，更讓社會大眾透過瀏覽器即可近距離參與山林守護，推動全民環境教育與資訊透明。使民眾能隨時掌握監測動態，一同參與保育行動。此外，追蹤遊客與野生動物的活動頻率與分布狀況，對人類干擾自然生態的衝擊與生物多樣性保育具關鍵意義。

臺大實驗林管理處處長蔡明哲指出，這次的AI監測成果不僅提升科學研究效率，更讓我們對霧林環境的變化與壓力源有了更即時的掌握，對於提出具體、科學化的保育對策大有助益。對此，作為集團「掌旗手」的葉力誠也強調，自己期盼未來能有更多元的產官學合作，持續以企業的技術優勢保護環境、回饋社會，並善用AI及數位科技深化永續作為。

英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

AI 自然生態 英業達

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