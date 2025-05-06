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電腦公會曝：AI 2.0將左右「企業AI資源、應用落地架構」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
台北電腦展首場系列論壇「AI NEXT FORUM」。台北市電腦公會／提供
台北電腦展首場系列論壇「AI NEXT FORUM」。台北市電腦公會／提供

亞洲指標B2B科技專業展2025台北國際電腦展（COMPUTEX）將於5月在南港展覽館登場，而作為主辦單位之一的TCA（台北市電腦公會）6日也在台北漢來飯店辦理首場系列論壇「AI NEXT FORUM」。對此，TCA強調，近年來生成式 AI（GenAI）、大型語言模型（LLM）、視覺語言模型（VLM）等各類 AI 科技持續快速發展，讓不少企業主管深入研究AI科技對企業運作的影響層面。

為讓各大產業主管與相關ICT產業人士，更加了解在AI 2.0時代下的雲地端AI應用，進而依照企業營運特性規劃 AI 導入策略，TCA特地舉辦「AI NEXT FORUM」，活動分為上、下午場，分別聚焦「AI生態系關鍵時刻」及「AI生態系的新金礦（企業AI中心）」兩大主題，並邀請英特爾亞太暨日本區總經理莊秉翰、Amazon Web Services（AWS）台灣暨香港總經理王定愷、緯穎董事長暨策略長洪麗寗、McKinsey & Company全球董事合夥人李曉廬等產業專家，從 AI 晶片技術、AI 算力革新、企業雲端 AI 創新、全球 AI 算力產業格局、全球 AI 生態系發展、企業 AI 轉型契機等面向進行專題演講。

TCA表示，團隊為了協助與會人士實地體驗企業導入AI優勢，也特地找來包括「英特爾、永擎電子、卓越電子、智捷科技」等多家科技大廠，現場展示英特爾新一代 Intel Core Ultra 與 Intel Xeon 處理器、NVIDIA Blackwell 企業 AI 伺服器、AI 邊緣監控整合盒、AI 邊緣運算平台等產品。國科會晶創競賽（ICTGC）也在現場介紹第三梯次徵案。

COMPUTEX 以 AI NEXT 為主題聚焦 AI 2.0 時代核心硬體與跨域解決方案

台北市電腦公會理事長彭双浪開場致詞時指出，今年 COMPUTEX 以「AI NEXT」為主題，將有 1400 家廠商，使用 4800 個展位，聚焦AI運算、未來移動、先進通訊與綠能永續；新增「AI服務技術區」與「機器人與無人機區」，由 AWS、所羅門等企業展示生成式AI、代理式AI與智慧機器人技術；超過六成展位聚焦AI相關技術，從核心硬體到跨域解決方案，全面展現AI驅動下的創新潛力。先進車用科技主題館也將呈現智慧座艙與未來移動的應用實例。

同期舉辦的InnoVEX新創展會，也將有450家新創團隊參展，可看到多元AI創新動能，像是美國Edge AI基金會主題館，以及國科會的IC Taiwan Grand Challenge（ICTGC）主題館。此外，今年大會官方獎項「Best Choice Award」中，超過一半的得獎產品也與AI應用相關，凸顯AI已成為帶動產業發展的重要引擎。

今天的AI NEXT論壇，聚焦AI 2.0時代的技術策略，涵蓋生成式AI、企業資料中心、公私雲部署、AI伺服器與大語言模型的整合應用。邀請來自英特爾、AWS、緯穎、McKinsey & Company、資策會、研華、華碩與台達等業界領袖，共同分享實戰經驗，激盪更多轉型思維與合作契機。

英特爾推動開放與多元架構，協助企業加速導入AI解決方案

英特爾亞太暨日本區總經理莊秉翰在主題演講中指出，隨著 AI 技術的快速發展與複雜的使用情境，企業需要更開放且多元的解決方案，以提升效率和成本效益。英特爾致力於整合 CPU、GPU、NPU、FPGA 等異質運算資源，以滿足各種應用需求。同時，英特爾透過推動開放的生態系，如促進開放平臺聯盟（Open Platform for Enterprise AI，OPEA）的發展，並提供標準化與一體化的開發環境，讓開發者能在不同架構間無縫創新，協助企業從資料中心、雲端、PC 到終端設備，都可靈活部署 AI 解決方案，確保最佳化的運算效能與商業價值。

Amazon Nova可以針對文字、影像與影片 提供多模態生成式AI模型服務

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，亞馬遜具備超過25年的AI、機器學習（ML）技術與經驗，致力於開發自動化系統，以解決實際問題、服務實際客戶並創造實際價值。2024 年 12 月，亞馬遜推出 Amazon Nova 這個突破性的 AI 基礎模型，能夠處理文字、影像與影片，而當中最特別的是Amazon Nova Sonic模型，不僅可以將語音及時轉錄為文本，還可以將文本生成為語音；而且可以透過Amazon Bedrock無縫整合使用。Amazon Nova 不僅速度快、功能強大，還徹底改變了使用者與 AI 的互動方式。

因應全球AI資料中心需求緯穎打造供應韌性 擴張生產據點 提升L12系統階段供貨能力

緯穎董事長暨策略長洪麗寗指出，台灣在全球ICT產業扮演重要角色，不僅供應全世界 92% 伺服器，在上游的半導體與零組件也在市場佔有領先地位。隨著AI需求快速攀升，資料中心伺服器的技術與市場展現出不同以往的面貌。為因應算力需求的激增，晶片功耗與散熱技術不斷突破極限，成為AI資料中心建置與規劃時的關鍵。此外，市場也湧現許多新興買家，再加上各國對主權AI的需求，為市場帶來更多發展機會。緯穎已將AI伺服器整合能力提升至L12，除了提供整機櫃製造組裝服務外，更進一步協助客戶進行AI伺服器在資料中心的規劃與部署。為滿足全球市場需求，緯穎在台灣、馬來西亞、墨西哥、捷克等地建置伺服器產線，就近服務亞洲、美洲與歐洲客戶。同時，公司亦在美國設廠，投資智慧製造，藉此提升供應鏈韌性，強化AI時代的全球競爭優勢。

企業須依照不同業務內容需求 導入正確AI解決方案進行數位轉型 方能以AI提升企業競爭力

McKinsey & Company全球董事合夥人李曉廬介紹全球AI生態系快速發展的現況，以及AI可以在各行各業數位轉型的關鍵角色，尤其是當AI資料中心運算能量越來越強大，演算法快速發展更新，再加上運算產生token所需耗能越來越低的情況，其實企業可以依照不同的應用情境，導入正確的AI運算架構，進而提升企業營運效率、降低人員需求，甚至創造新的商業模式。此外，針對近來相當熱門的Agentic AI（代理式AI），李曉廬認為可透過多代理協作協定（Multi-agent Collaboration Protocol）方式，依照企業不同需求，整合多個AI LLM語言模型，進而解決企業AI運算問題。

台北電腦展首場系列論壇「AI NEXT FORUM」。記者吳康瑋／攝影
台北電腦展首場系列論壇「AI NEXT FORUM」。記者吳康瑋／攝影
台北電腦展首場系列論壇「AI NEXT FORUM」。記者吳康瑋／攝影
台北電腦展首場系列論壇「AI NEXT FORUM」。記者吳康瑋／攝影
台北電腦展首場系列論壇「AI NEXT FORUM」。記者吳康瑋／攝影
台北電腦展首場系列論壇「AI NEXT FORUM」。記者吳康瑋／攝影
台北電腦展首場系列論壇「AI NEXT FORUM」。記者吳康瑋／攝影
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