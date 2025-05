電腦公會曝：AI 2.0將左右「企業AI資源、應用落地架構」

亞洲指標B2B科技專業展2025台北國際電腦展(COMPUTEX)將於5月在南港展覽館登場,而作為主辦單位之一的TCA(台北市電腦公會)6日也在台北漢來飯店辦理首場系列論壇「AI NEXT FORUM」。對此,TCA強調,近年來生成式 AI(GenAI)、大型語言模型(LLM)、視覺語言模型(VLM)等各類 AI 科技持續快速發展,讓不少企業主管深入研究AI科技對企業運作的影響層面。

為讓各大產業主管與相關ICT產業人士,更加了解在AI 2.0時代下的雲地端AI應用,進而依照企業營運特性規劃 AI 導入策略,TCA特地舉辦「AI NEXT FORUM」,活動分為上、下午場,分別聚焦「AI生態系關鍵時刻」及「AI生態系的新金礦(企業AI中心)」兩大主題,並邀請英特爾亞太暨日本區總經理莊秉翰、Amazon Web Services(AWS)台灣暨香港總經理王定愷、緯穎董事長暨策略長洪麗寗、McKinsey & Company全球董事合夥人李曉廬等產業專家,從 AI 晶片技術、AI 算力革新、企業雲端 AI 創新、全球 AI 算力產業格局、全球 AI 生態系發展、企業 AI 轉型契機等面向進行專題演講。

TCA表示,團隊為了協助與會人士實地體驗企業導入AI優勢,也特地找來包括「英特爾、永擎電子、卓越電子、智捷科技」等多家科技大廠,現場展示英特爾新一代 Intel Core Ultra 與 Intel Xeon 處理器、NVIDIA Blackwell 企業 AI 伺服器、AI 邊緣監控整合盒、AI 邊緣運算平台等產品。國科會晶創競賽(ICTGC)也在現場介紹第三梯次徵案。

COMPUTEX 以 AI NEXT 為主題聚焦 AI 2.0 時代核心硬體與跨域解決方案

台北市電腦公會理事長彭双浪開場致詞時指出,今年 COMPUTEX 以「AI NEXT」為主題,將有 1400 家廠商,使用 4800 個展位,聚焦AI運算、未來移動、先進通訊與綠能永續;新增「AI服務技術區」與「機器人與無人機區」,由 AWS、所羅門等企業展示生成式AI、代理式AI與智慧機器人技術;超過六成展位聚焦AI相關技術,從核心硬體到跨域解決方案,全面展現AI驅動下的創新潛力。先進車用科技主題館也將呈現智慧座艙與未來移動的應用實例。

同期舉辦的InnoVEX新創展會,也將有450家新創團隊參展,可看到多元AI創新動能,像是美國Edge AI基金會主題館,以及國科會的IC Taiwan Grand Challenge(ICTGC)主題館。此外,今年大會官方獎項「Best Choice Award」中,超過一半的得獎產品也與AI應用相關,凸顯AI已成為帶動產業發展的重要引擎。

今天的AI NEXT論壇,聚焦AI 2.0時代的技術策略,涵蓋生成式AI、企業資料中心、公私雲部署、AI伺服器與大語言模型的整合應用。邀請來自英特爾、AWS、緯穎、McKinsey & Company、資策會、研華、華碩與台達等業界領袖,共同分享實戰經驗,激盪更多轉型思維與合作契機。

英特爾推動開放與多元架構,協助企業加速導入AI解決方案

英特爾亞太暨日本區總經理莊秉翰在主題演講中指出,隨著 AI 技術的快速發展與複雜的使用情境,企業需要更開放且多元的解決方案,以提升效率和成本效益。英特爾致力於整合 CPU、GPU、NPU、FPGA 等異質運算資源,以滿足各種應用需求。同時,英特爾透過推動開放的生態系,如促進開放平臺聯盟(Open Platform for Enterprise AI,OPEA)的發展,並提供標準化與一體化的開發環境,讓開發者能在不同架構間無縫創新,協助企業從資料中心、雲端、PC 到終端設備,都可靈活部署 AI 解決方案,確保最佳化的運算效能與商業價值。

Amazon Nova可以針對文字、影像與影片 提供多模態生成式AI模型服務

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示,亞馬遜具備超過25年的AI、機器學習(ML)技術與經驗,致力於開發自動化系統,以解決實際問題、服務實際客戶並創造實際價值。2024 年 12 月,亞馬遜推出 Amazon Nova 這個突破性的 AI 基礎模型,能夠處理文字、影像與影片,而當中最特別的是Amazon Nova Sonic模型,不僅可以將語音及時轉錄為文本,還可以將文本生成為語音;而且可以透過Amazon Bedrock無縫整合使用。Amazon Nova 不僅速度快、功能強大,還徹底改變了使用者與 AI 的互動方式。

因應全球AI資料中心需求緯穎打造供應韌性 擴張生產據點 提升L12系統階段供貨能力

緯穎董事長暨策略長洪麗寗指出,台灣在全球ICT產業扮演重要角色,不僅供應全世界 92% 伺服器,在上游的半導體與零組件也在市場佔有領先地位。隨著AI需求快速攀升,資料中心伺服器的技術與市場展現出不同以往的面貌。為因應算力需求的激增,晶片功耗與散熱技術不斷突破極限,成為AI資料中心建置與規劃時的關鍵。此外,市場也湧現許多新興買家,再加上各國對主權AI的需求,為市場帶來更多發展機會。緯穎已將AI伺服器整合能力提升至L12,除了提供整機櫃製造組裝服務外,更進一步協助客戶進行AI伺服器在資料中心的規劃與部署。為滿足全球市場需求,緯穎在台灣、馬來西亞、墨西哥、捷克等地建置伺服器產線,就近服務亞洲、美洲與歐洲客戶。同時,公司亦在美國設廠,投資智慧製造,藉此提升供應鏈韌性,強化AI時代的全球競爭優勢。

企業須依照不同業務內容需求 導入正確AI解決方案進行數位轉型 方能以AI提升企業競爭力