智慧經營／正基總經理魏瀅洳 善用一分鐘 抓住生意

正基（6546）總經理魏瀅洳是網通業界知名美女總座，「熱忱」與「健康」是她勇於接受各種職位挑戰的關鍵，她更期待正基能帶給同仁熱忱、活潑、乾淨、專注健康的工作環境。

攻物聯網市場

正基總部位於昌益科技園區，與國際晶片大廠高通、聯發科比鄰而居。走進正基辦公室，簡潔明亮，又有設計感，牆上一幅全球地圖，以正基一顆顆通訊模組拼成，加上淡藍色光源，不僅像是一個科技藝術品，更有以產品為基礎，迎向全球布局的意涵。

正基近年深耕無線、5G通訊模組產品，從平板電腦切入，搶進精品運動攝影機、音響等物聯網應用，一步一腳印打下物聯網客戶基礎，更成為博通、高通及聯發科等晶片廠商切入物聯網市場的好夥伴。

而帶領正基的魏瀅洳是科技業界少見的年輕美女總座，她進入科技業從業務做起，在正基大股東正文擔任國外業務，轉赴正基擔任業務，後來成為正基業務副總，2023年初升任總經理。曾在航空業任職的魏瀅洳，向來喜歡與美麗、時尚的商品為伍，而轉任科技業務，雖然面對冷冰冰的科技產品，她仍每天樂在其中。

她分享，最喜歡業務工作能與人溝通、聆聽客戶需求，也有機會遇到很多很強的前輩、聽各家公司大老闆的經驗談，面對不同產業領域，會有不同面向的啟發，例如音箱客戶會分享音質專業、運動攝影機客戶軟體設計很強等。

但做業務也有辛苦一面，例如早年正基爭取大陸白牌消費性電子產品，準備很久飛到大陸去，客戶只講兩句話，「一顆多少錢？」，「太貴了」，二分鐘就結束談話。「不過女生當業務也有優勢，往往會多出一分鐘，變成三分鐘，善用這一分鐘，我就可以把重點講完。」

鼓勵交流討論

接任總經理職務對魏瀅洳是一個大挑戰，她說：「我從來不預設自己會做到什麼位置，但只要有機會，我一定全力以赴、絕不放棄。」魏瀅洳表示，自己在業務工作領域很熟悉，但接任總經理後，首先要學習財務，接下來就是技術、管理等溝通等都需要重新學習，這些對她來說並不難，就像一直以來跟客戶、晶片夥伴學習一樣，「我沒有包袱，也想要挑戰自己的極限」。

正基規模雖小，但同事向心力超強，魏瀅洳表示，希望打造一個熱忱、活潑、乾淨、專注、健康的工作環境，如同一個大家庭，鼓勵各部門交流討論，找出對公司最好的方向。她認為，一個公司的強大，不只是業績成長，更在於每一位同仁的凝聚力與永續發展的能力。

「對工作的熱忱及健康的身體，是面對高壓且具挑戰工作的關鍵。」魏瀅洳分享，她會透過重訓、流汗，讓自己專注迎接挑戰，調節壓力與情緒。

除了提倡運動、重訓，她認為養生的基礎在多喝水，喝水量得達到體重乘上40，例如一個50公斤的女生，一天至少要喝2,000CC。

魏瀅洳認為，工作可能是一時的，但自己的生活與人生是一輩子的事情，「我喜歡把事情，做得很精彩、很活潑。」