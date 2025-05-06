緯穎「結構調薪」開獎 公司證實根據「2點」調整

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）近日傳啟動員工薪資結構調整措施，市場傳聞預估其調薪幅度，大約每人增加2700元至3000元左右。面對「結構調薪」的傳聞，緯穎公司發言體系也於6日向《經濟日報》證實消息，並透露，今年四月的調薪包含年度調薪與結構調薪，根據績效表現及未來發展潛力進行調整，以呼應整體市場趨勢，也確保團隊在人才市場中具備競爭力，吸引更多優秀人才加入緯穎。

據悉，緯穎公司為「電子五哥」緯創集團旗下專注於伺服器製造的公司，近期表現亮眼，尤其在AI伺服器和雲端資料中心基礎設施市場展現強勁增長動能，而緯穎團隊除了發自內心的將旗下「員工」，全都視為自己最重要的家人之外，也持續發布了多項「多元平等、尊重員工、保障平等與多元聘雇」的福利措施。對此，緯穎也在官網上寫道「員工不僅是最重要的夥伴，也是公司維持穩定、並持續創造價值的重要基石」，吸引外界關注。

根據證交所去年公布的上市櫃公司112年「非擔任主管職務」之全時員工薪資資訊顯示，緯穎前年員工薪資平均數為129.1萬元，相較前一年度的126萬元，平均每位員工的年薪都上漲3.1萬元，員工薪資表現與同業相比，可圈可點，此外，根據資料顯示，緯穎公司2年前內部員工的人數僅2,172 人，不過來到前年公司內部的員工人數就已達到2,895人 ，只用了短短一年的時間，成員人數就已大增723人，可見其發展之快速。

事實上，緯穎多年來秉持「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景，致力於為客戶提供最佳化整體使用成本以及優化工作負載和能源利用的IT解決方案。而根據緯穎公告的3月營收表現顯示，其單月合併營收達到866.32億元，受惠AI伺服器及通用伺服器動能同步強勁，加上客戶為避免關稅不確定因素影響，積極拉貨，使單月營收暴增86.2%，年增幅更達226.74%，飆新高。也帶動第1季合併營收衝上1,706.55億元，季增47.61%，年增145.09%，連續兩季站穩千億元大關，再創新高。