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新台幣急升 華碩：短期採動態避險因應

中央社／ 台北6日電

台幣匯率強勢升值，出口業者面臨匯損風險。電腦品牌廠華碩共同執行長胡書賓今天受訪說，面對短期匯率劇烈波動，華碩動態透過一些避險手段隨時因應，中長期則透過多元市場布局、提升高階板卡及電競等高階產品比重，來增強營運韌性。

談到關稅戰及生產基地布局，胡書賓指出，華碩多年來與代工合作廠商緊密合作，已建立全球多元化的製造生產基地；華碩已於美國洛杉磯設有L10（系統組裝）至L12（整機櫃及軟體裝機）伺服器組裝生產線，會根據市場需求動態調整產能配置。

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於5月20日至23日登場，主辦單位今天舉行AI NEXT FORUM論壇，邀請胡書賓演講，主題為「AI數據中心布局與發展」，胡書賓於會前接受媒體採訪。

胡書賓在演講中表示，AI應用早期以辨識為主，逐步發展到文字及圖像處理，進一步發展到推理與規劃能力，未來將朝向視覺AI以及與硬體API（應用程式介面）結合的應用場域發展，強調AI與現實世界的深度連結。

他也提到DeepSeek等小型高效模型的興起，降低了訓練成本，讓更多企業與開發者能以更便宜、更高效率的方式使用AI算力，發展更多AI應用，形成正向循環。小型模型的市場潛力巨大，預估從現在到2033年前的成長率至少將達到15%至20%。

AI 台幣匯率 華碩

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