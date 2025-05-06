金寶永續長游乃溥「自評80分」揭ESG痛點 曝碳定價目標

老牌電子大廠金寶（2312）永續長游乃溥6日透露，集團自2021年起開始發布永續報告書，自此過去五年中遇到最大挑戰是「資訊的即時收集跟核對」，特別是面對2027年IFRS S1、S2的要求，時間非常緊迫。而金寶如今已在八個國家進行數據收集，目前也正在建構完整的IT數位轉型，以提升數據效率。而在碳排放管理方面，游乃溥坦言，旗下各場區的推動進展都算順利，尤其是數位轉型方面的效果格外的顯著。

金寶為應變全球氣候變遷所帶來的衝擊，於去年宣布以「2022年為基準年，2033年達成範疇1與範疇2溫室氣體絕對減量55%，範疇三每百萬毛利排放量減少62%」作為減碳目標，並獲SBTi科學基礎減碳目標倡議的認證，而游乃溥指出，全球各廠區於2022年完成碳排查，整體推動策略順利，但最大的挑戰依然是「數據收集」的完整性，在這個方面團隊仍需耗費較長時間進行計算及驗證，而對於今年的碳排放目標，他表示，雖然目前正確數字仍尚在計算中，但我們有信心能達成對SBTi承諾的數字，並且長期投資有助於未來減少碳排放。

事實上，金寶集團在全球科技產業鏈中占有關鍵性角色，近年在面對全球轉型趨勢方面，也耗費了不少的心力，甚至為協助供應鏈夥伴化解所遇到的難題，而主動的跳出來提供協助，盡心盡力帶領產業永續前行、向氣候變遷挑戰。游乃溥坦言，目前，我們的內部碳定價已上調至每公噸20美元，計劃最終達成100美元的標準。我們在ESG夥伴聯盟方面獲得正面回響，並持續與其他永續組織合作，提供教育和工具，以幫助供應鏈提升碳排管理能力。