胡書賓：華碩AI伺服器已導入越南FPT集團智慧工廠

華碩（2357）衝刺AI伺服器業務，華碩共同執行長胡書賓6日指出，華碩在AI伺服器的差異化優勢，主要是具備完整的軟硬體研發能力、客製化的彈性，讓其已協助客戶建置近10個中大型的數據中心，他也透露，華碩的AI伺服器已導入越南最大的民營通信集團FPT的智慧工廠。

胡書賓今日出席COMPUTEX 2025首場論壇活動「AI NEXT FORUM」。

針對AI伺服器業務，胡書賓指出，華碩在AI伺服器的差異化優勢，主要是具備完整的軟硬體研發能力、客製化的彈性。我們具備為客戶提供所謂的End-to-End，從硬體到軟體，甚至到平臺服務、整個數據中心的建置，還有維運相關的一條龍能力。

胡書賓表示，這些全方位的能力，讓華碩從2011年到現在，協助大約國內外，不管是政府單位、企業，大概有接近10個中大型的數據中心建置。

他舉例，在國內方面，華碩2024年參與台灣最大的超級AI算力中心「Ubilink」，其算力達到45.82 PFLOPs（每秒浮點運算）。

胡書賓指出，華碩在國外有很多合作夥伴，包含越南非常有名的FPT，華碩的AI伺服器導入其AI智慧工廠；FPT集團為越南最大技術暨IT服務提供商，也是該國最大的民營通訊集團。

針對今年COMPUTEX，胡書賓表示，今年華碩仍是以AI為主軸，聚焦在次世代技術整合及未來發展。華碩將會為客戶賦能，提供從雲端、地端到邊緣端的完整AI解決方案，含蓋大型AI伺服器、工業場域的ASUS NUC迷你PC，及辦公環境或日常生活所需的AI PC，甚至到智慧醫療、智慧零售、智慧製造、智慧交通等各個垂直領域的AI軟硬體解決方案。

此外，針對美國關稅議題，胡書賓回應，華碩非常緊密的與代工夥伴合作，已建立全球多元化的製造生產基地，雖然這次關稅涉及的國家範圍非常廣，且狀況隨時在變化，但華碩將持續透過多元化生產基地布局，來靈活因應國際關稅政策變化。