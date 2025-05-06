遠傳展示眼底鏡AI篩檢應用 助民眾提早發現病變

數發部今天率團到高雄市茂林區衛生所視察電信業者建置研發的「5G遠距診療平台」。遠傳現場展示眼科遠距會診與眼底鏡AI篩檢應用，以AI檢視眼底照片是否有病變風險等，讓偏鄉居民提早確認病變狀況，避免延遲就醫。

數發部說明，5G遠距診療平台由遠傳電信與國內多家醫療院所共同開發，利用5G商頻網路與5G專頻專網技術，建置全國醫療機構視訊會診及門診服務，並與國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所合作，導入AI智慧判讀機制，整合5G遠距診療平台，讓醫療資源突破地域限制。

數發部長黃彥男表示，透過5G高速網路結合AI智慧診療平台，偏鄉居民無須長途奔波也可獲得與都會區同等水準的醫療照護，實踐「以網路取代馬路」，打造真正零距離的健康照護。

遠傳在2019年首創5G遠距診療前瞻計畫，到2024年5G遠距診療累計看診人次達到2.5萬人，過去也輸出相關方案，攜手新光醫院合作在帛琉打造遠距醫療中心等。

遠傳電信資訊暨數位轉型科技群專案經理張志弘指出，去年6月高雄市茂林區衛生所開始加入遠距醫療，跟高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作視訊會診，提供耳鼻喉科、眼科與皮膚科等醫療門診服務。

遠傳也在現場展示視訊看診與眼底鏡AI偏鄉篩檢應用，張志弘解釋，透過拍攝病患眼底照片，如果有醫師可以透過遠距看診來做判斷，如果沒有醫師，也可以運用AI檢視視網膜是否有病變，或者確認糖尿病是否惡化等，透過篩檢確保病患有即時就醫。

此外，遠傳跟國衛院合作AI輔助的數位心理治療紀錄管理系統，也在現場展示數位心理治療EMDR AI應用，讓民眾遠距在家也能進行心理治療。

國衛院生醫工程與奈米醫學研究所副所長廖倫德解釋，相關系統可以偵測表情，遠距看診也能判斷病情，可應用在憂鬱症、躁鬱症、創傷後壓力症候群（PTSD）等，目前系統已有在國衛院的合作臨床驗證場域驗證中。

數發部指出，致力強化數位韌性與普及通訊服務，透過修正頻率使用費收費標準，鼓勵電信業者投入創新多元應用服務。