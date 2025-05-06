環球晶美國和義大利新廠擴產傳捷報 新產線均已送樣給客戶

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。圖／聯合報系資料照片
環球晶董事長徐秀蘭。圖／聯合報系資料照片

環球晶圓今日召開董事會，會中通過2025年第1季財務報告，第1季合併營收155.9億元，年增3.4%，為歷年同期第3高，但單季稅後純益為14.6億元，年減58.8%，每股純益3.05元。

不過，環球晶擴產進度順利推進並傳來捷報，包括美國德州新廠(GlobalWafers America)、密蘇里廠(MEMC LLC)與義大利廠(MEMC Electronic Materials S.p.A.)新擴產線皆已開始進行送樣。

環球晶表示，2025年第1季獲利比2024年衰退，主要受到擴產以及持有世創（Siltronic AG）股票的評價變動的影響。環球晶及其子公司共持有世創13.67% 的流通在外股數，因世創股價走低，環球晶圓據此認列評價損失。另一方面，環球晶圓全球擴產計畫雖暫時影響短期財報表現。

不過，環球晶說，公司擴產著眼於長遠效益。面對全球總體經濟動盪局勢，環球晶於全球六個國家策略性地擴產，從原先以亞洲產能為主的生產模式，成功轉型為高度全球化的製造網絡，以在亞洲、美國、歐洲可就近提供客戶從長晶到磊晶的一站式解決方案，高度區域化的在地供應系統不僅提升環球晶圓因應關稅變動與貿易局勢的能力，也強化生產調度的靈活性，進一步鞏固在全球主要半導體市場中與客戶的長期合作夥伴關係。

此外，擴產計畫也大幅提升環球晶圓先進製程產品比重，切合產業發展趨勢與市場需求，轉化為永續成長動能。若排除上述Siltronic評價以及擴產之影響，環球晶圓2025年第一季毛利率將調整為32.1%，稅後淨利率調整為21.9%，EPS達6.94元，展現公司穩健的營運能力。

環球晶強調，公司持續強化風險管理與營運韌性，透過全球布局與區域整合策略，穩健推進企業長期競爭力。環球晶圓於全球9國設有18個營運生產據點，在生產端致力提高在地採購比例，在供應端積極與客戶進行跨地域的多廠區認證，以多元供應網絡為客戶穩定供貨，以減緩地緣政治與關稅風險。同時，環球晶圓積極培育全球人才與維持健全財務結構來支持企業長期成長，透過在美國創造就業機會、跨廠區人力支援、及充足現金儲備等策略，穩健推動產能擴張。

晶圓 環球晶

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