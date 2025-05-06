新唐首季每股純益0.52元 重返獲利 毛利率也站上41%

新唐( 4919)今(6)舉辦線上法人說明會，公布首季稅後純益為2.17億元，每股純益0.52 元，終結連三季虧損，重返獲利；毛利率也增至41.3%。

新唐表示，第1季主要產品線於目標應用領域持續耕耘，車用及工控領域上，包括電池監控晶片，首度量產出貨予美系車廠客戶，以及用於乘客監測跟兒童感測系統 TOF 感測器，持續導入新的中系客戶，未來預計應用在全球無人駕駛計程車；此外，也推出專門為車用和工業應用設計的 NuMicro® M2A23 系列微控制器，最大特色為支援最多三組 CAN FD 介面，且可在高達 125°C 的環境中穩定運作。電腦領域方面USB4.0 re-timer 成功量產予美國電腦客戶。

在消費性產品上，公司的 inverter MCU 持續被日系家電品牌採用，本季也導入新一代的電冰箱、洗碗機、洗衣機等產品中；同時，也推出全新立體聲音訊編解碼器平台，針對即時音訊應用進行設計優化，具備低群組延遲優勢，適用於各式無線音訊使用場景。

展望未來，新唐將積極擁抱 AI 技術以強化產品與服務，並拓展全球市場與品牌影響力，持續朝隱形冠軍之路邁進