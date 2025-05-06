雙鴻林育申：電力即算力 AI液冷發展趨勢不可逆

散熱大廠雙鴻董事長林育申今天出席台北國際電腦展前的首場論壇「AINEXT FORUM」，他表示未來「電力即算力」，由於新的液冷散熱PUE（電源使用效率）遠低於傳統氣冷散熱，未來AI機房朝向液冷發展的趨勢不可逆。

台北國際電腦展開始暖身，展前首場論壇「AINEXT FORUM」今天登場，下午場以「AI生態系的新金礦—如何打造企業專屬AI中心」為題進行討論。

電源大廠台達電電源及系統事業群副總裁暨總經理陳盈源提到，AI資料中心的用電量驚人，他引述產研機構Gartner的統計預測，2024年全球AI資料中心的用電需求達261TWh，這是天文數字，對照台灣2024年用電總量283TWh，代表全球AI資料中心1年的電力需求相當於台灣一整年的用電量。

更驚人的是，這個數字預估2027年將達到500TWh，等於短短3年再倍增，蓋電廠的速度根本跟不上。

林育申也表示，很多人說未來AI算力即國力，應該補充一句「電力即算力」，AI資料中心用電量龐大，除了運算本身，高速運算所產生的熱能需要散熱，根據統計，AI機房有大約39%的電力是用在散熱，對照AI伺服器和儲存裝置等IT系統占掉AI機房49%電力使用，快要不相上下。

提高散熱效率，可以節省電力消耗，所以這兩年AI伺服器散熱大變革，從傳統氣冷散熱轉向液冷散熱。林育申笑稱，對於雙鴻而言，「散熱一直有飯吃，而且可以吃很久。」

至於外界好奇未來會不會走回氣冷散熱，林育申分析，過去氣冷的PUE頂多做到1.6就算是不錯，現在液冷的PUE很輕易就可以做到1.1，相當於可省下約1/3的電力，同時省下對應的電力成本，他認為AI液冷發展的趨勢不可逆。

雙鴻今天公布4月營收新台幣20.17億元，月增16.17%，比去年同期大幅成長65.93%，改寫單月營收新高紀錄。林育申會後接受媒體訪問，他表示隨著液冷方案持續出貨，接下來營收還會繼續往上走。