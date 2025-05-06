臺灣最大AI競賽首屆結果出爐 「遠傳智靈」獲銀牌獎

經濟部為號召更多企業及學子投入AI應用技術的研發，及孕育更多AI專業人才，辦理首屆「智慧創新大賞」，遠傳電信（4904）以自主開發的「遠傳智靈」AI平台，加速遠傳AI應用開發與商業模式轉型，並投入電信打詐，獲得「AI應用類－企業公開組」銀牌獎殊榮，創下電信業的最佳成績。

經濟部舉辦的首屆「智慧創新大賞」5月3日於世貿一館進行決賽暨頒獎典禮，企業及學校報名踴躍，更有來自36個國家包括印度、菲律賓、美國、英國共353位國際人才組隊參賽，是國內規模最大、獎項最高，水準最高的AI競賽（獲獎率僅7.4%），旨在以競賽快速強化AI應用落地及培育相關人才，驅動產業創新。遠傳以「遠傳智靈」獲得「AI應用類－企業公開組」銀牌獎殊榮，由經濟部政務次長何晉滄頒獎。

遠傳表示，「遠傳智靈」結合自身轉型經驗賦能企業客戶，並透過公私協力推動國內產業加速AI轉型、驅動產業創新，實現臺灣打造「人工智慧島」的願景。

遠傳資訊長胡德民表示，雖然AI早已是現在進行式，但產業界對於AI研發需耗費巨大資源、變現不易等問題仍抱持疑慮，遠傳的AI發展戰略，兼具目標、商業模式、組織轉型與能力提升，「遠傳智靈」可說是遠傳AI應用廣泛探索與驗證之集大成，並透過「內外兼修」擴大AI各領域應用落地，很榮幸能在競爭激烈的「智慧創新大賞－企業公開組」獲得銀牌肯定，遠傳將持續以運用「打詐智靈」投入AI打詐防騙做為第一要務，協助政府跨部會深化科技打詐；同時也運用「遠傳智靈」AI平台與導入經驗協助企業夥伴及公部門，快速實現AI轉型並減少「數位債」，攜手成為AI時代的贏家。

遠傳指出，以AI為核心推動轉型已有多年，透過「決定清晰的使命和目標、創新戰略與階段性藍圖、優化營運和商業模式、採用科技與工具來擴大成功、文化組織與管理模式轉型」等五步驟來務實發展AI應用並驗證效益，並善用遠傳身為台灣電信業唯一微軟授權解決方案合作夥伴（LSP）的優勢，自主開發出「遠傳智靈」AI平台。「遠傳智靈」結合了遠傳的IT維運實踐成果，以及微軟Azure Open AI技術，是一套雲地整合的智慧AI應用，並兼顧機敏數據的保護，以及運用全球快速迭代的AI科技的可行性。

對內，遠傳表示，首重運用AI科技打詐，建立全台第一個AI預測詐騙自動偵測系統－遠傳「打詐智靈」，今年第一季每月平均攔阻超過10萬通電話、5,000則簡訊，並建立「詐騙行為特徵資料庫」，持續強化AI機器學習模型。此外，「遠傳智靈」也普遍運用在遠傳內部的IT維運、智慧助理、客服平台，提升營運效能與服務穩定；以及friDay影音、遠傳心生活等數位應用服務，提升客戶體驗與黏著度，也帶動遠傳「新經濟」業務持續成長，遠傳friDay影音在文策院、NCC、尼爾森等公信機構的市調中，更穩坐本土OTT平台付費訂閱冠軍。

對外，遠傳表示，結合自身實踐經驗，將「遠傳智靈」AI平台輸出給企業用戶，讓企業無須自行花費大量時間成本，即可快速打造企業級的AI知識管理中心，並導入於IT維運、智慧客服、能源管理等多元場景。未來將可廣泛運用於高科技、傳統製造、零售流通、金融、醫療、智慧城市及校園等各行各業多元場域，共同加速產業AI化布局與升級轉型，也為企業創造前所未有的競爭優勢。

此外，生成式AI浪潮帶動白領革命，遠傳以「全民AI」的策略賦能員工與組織流程優化，備受外界肯定，遠傳資訊長胡德民也受邀於5日至臺灣大學學生職業生涯發展中心所舉辦的《實習先備課程：超前部署你的職涯》，擔任專家顧問團隊授課講師，和學生們分享「生成式AI應用與AI人才賦能：企業創新與組織轉型實踐」。

在數位轉型的過程中，遠傳強調，格外重視內部人才培訓，透過安排教育訓練、獎勵同仁考取證照、舉辦AI黑客松競賽、設立相關獎項等多元方式，讓同仁樂於擁抱新科技。胡德民從企業面對AI轉型的機會與挑戰、遠傳電信的AI轉型策略、與資訊管理人才培育的新機會三大面向，深入淺出分享遠傳的轉型實戰經驗與「AI工作術」，結合Microsoft 365 Copilot生成式AI工具，將AI嵌入日常工作為員工賦能，進而加速應用開發與商業創新，落實生成式AI「白領賦能」，期望幫助學子掌握AI 浪潮下的職場趨勢，成為AI時代的領袖人才。