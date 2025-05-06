環球晶成立專案小組應對關稅風險 提高在地採購

中央社／ 台北6日電

半導體矽晶圓廠環球晶今天表示，關稅可能加劇通膨、削弱消費需求，並提高經濟衰退風險等。為降低潛在關稅影響，環球晶成立跨部門專案小組，並加速產品認證進程、提高在地採購比重、優化產能與資源配置。

環球晶下午舉行線上法人說明會，詳細分析說明關稅可能造成的影響，以及環球晶的因應策略。環球晶指出，關稅可能加劇通膨、削弱消費需求，並提高經濟衰退風險，考量供應鏈高度全球化，關稅可能提升生產成本、加劇營運干擾，並提高企業進入市場的門檻。

為降低潛在關稅影響，環球晶表示，內部成立關稅應變專案小組，持續掌握貿易趨勢，進行情境衝擊模擬。並加速多廠區產品認證進程，強化在地產能，深化與客戶的合作關係。

此外，環球晶提到，維持強勁的成本競爭力，以降低關稅對獲利的壓力，提升在地採購比重，善用具成本優勢的在地替代品，降低對進口的依賴，並優化產能與資源配置，提升出貨穩定性，強化營運彈性。

環球晶說明，因應近期關稅調整，美國既有矽晶圓廠及亞洲廠接獲多筆急單與轉單，預期可望帶動第2季產能利用率較第1季提升，只是受折舊費用增加，加上台灣夏季電價提高，第2季毛利率可能僅持平表現。

環球晶第1季營收新台幣155.95億元，季減4.6%，受擴產計畫影響折舊費用增加和人力成本上升，連帶影響毛利率滑落至26.4%，較2024年第4季下滑3.7個百分點，不過，業外損失縮小，歸屬母公司淨利14.56億元，季增206.5%，每股純益3.05元。

環球晶統計，第1季底預收貨款新台幣309億元，約9.3億美元，較2024年底減少新台幣10億元，降幅約3.1%。

至於近期新台幣兌美元匯率強勢升值，環球晶表示，公司有美元負債，營運遍及美洲、歐洲及亞洲，估計受新台幣升值衝擊有限且可控。

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